El abogado de Juana Rivas consideraría "muy sensato" que se presentara al juez

El letrado Juan Ramón Montero, que se hizo cargo de la presentación del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Juana Rivas, después de que incumpliera la orden judicial de devolver sus hijos menores al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, ha considerado que esta madre de Maracena (Granada), contra la que hay una orden de detención, tomaría una "decisión muy sensata" presentándose ante el juez.

Una vez que se pronuncie la Audiencia Provincial de Granada sobre el incidente excepcional de nulidad para la suspensión de la ejecución de esta orden judicial, presentado el mismo día 31 de julio en que el TC inadmitió el recurso de amparo, Juan Ramón Montero, del despacho de abogados 'Montero Estévez', ha indicado que sería positivo que Juana Rivas pusiera su "confianza en los tribunales de justicia".

Juan Ramón Montero ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que "es muy importante" la representación legal de Juana Rivas en el procedimiento penal. En este sentido, ha incidido en la comunicación que debe existir entre los abogados que llevan el caso en este ámbito y el civil, después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que la investiga por un posible delito de retención ilícita de menores, emitiera este pasado martes una orden de detención contra Rivas tras no comparecer ante este tribunal.

En el orden civil, que la Audiencia de Granada aplazara los efectos de la sentencia que obliga a la madre de Maracena a restituir a sus hijos al padre, residente en Italia, podría suponer "convertir" el procedimiento "con un objetivo primordial de tutelar los derechos de los menores de una serie de infracciones".

En cualquier caso, aunque se suspendiera la restitución de los menores, el procedimiento penal va a seguir adelante, si bien la orden de detención quedaría "sin efectos" si Rivas se presentara ante el juez, que posteriormente tomaría las medidas que considerara oportunas en la investigación que sigue contra ella por posible desobediencia a la resolución judicial, y en relación con la protección de los menores.

Juana Rivas sigue creyendo en la justicia

La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, ha señalado este miércoles que Juana Rivas sigue "creyendo en el sistema judicial español".

En una rueda de prensa, Francisca Granados ha indicado que ha tenido, "a través de terceros", sus últimas informaciones sobre Juana Rivas y sus hijos, en la mañana de este pasado martes. Se encuentran en un "excelente" estado de salud, y, pese a la crisis de salud que padece la madre, que ha vinculado a los supuestos malos tratos que sufrió en Italia, ha asegurado que habrá buscado la manera de "estar cuidada".

Protocolo de detención

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han activado el protocolo para la detención de Juana Rivas tras la orden dictada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada que la investiga por un posible delito penal de retención ilícita de menores.

La Policía Judicial de la Guardia Civil y la Policía Nacional han recibido ya la orden de detención y presentación emitida por el juez después de que Juana Rivas no compareciera este pasado martes ante este juzgado, ante el que estaba citada la madre de Maracena, que permanece en paradero desconocido.

No existe un dispositivo especial en la provincia para su búsqueda, sino que se sigue el protocolo habitual establecido, al no haber solicitud de "actuación concreta" por parte del juez en sentido contrario, al no tratarse de una investigación relacionada con terrorismo u otro supuesto de esa gravedad, han explicado las fuentes.