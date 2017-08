El excónsul de Washington se disculpa: "Se ha perdido el humor"

El excónsul de España en Washington, Enrique Sardà Valls, ha pedido disculpas a Susana Díaz y a los andaluces por sus comentarios en una entrevista concedida a Antena 3 en los que se burlaba de Susana Díaz y su acento. "Pido perdón a Susana y a los andaluces", ha afirmado.

En declaraciones al programa de Espejo Público el diplomático ha explicado que su intención no era burlarse de los andaluces. Ha asegurado que "se trata de una broma absurda desafortunada que ha molestado ha mucha gente en España".

No obstante, Sardà se ha mostrado sorprendido por las reacciones que ha provocado su desliz. Respecto a su destitución ha apuntado que "me parece una decisión desproporcionada y tomada en caliente. Si el ministerio decide que me tengo que ir de aquí, yo lo acepto".

De la misma manera, ha criticado la falta de humor en España. "En España no existe la misma libertad de expresión que antes, se ha perdido el humor. No entiendo este linchamiento", ha declarado.

El excónsul ha explicado que el comentario formaba parte de un grupo de Facebook donde el lenguaje habitual es ese. Asimismo, ha insistido en que tiene familia en Andalucía y se considera "muy ligado" a esa tierra.