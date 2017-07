Ferraz contesta a Díaz por sus ataques a Sánchez: "No asume su derrota"

El fuego no se apaga en el PSOE. El aviso de Susana Díaz a Pedro Sánchez -"no me obligues a elegir"- del pasado domingo ha sentado peor que mal entre los afines al secretario general. Este lunes desde Ferraz recordaban a la lideresa andaluza que la "plurinacionalidad" es de "obligado cumplimiento". Y, entre bastidores, enviaban un mensaje envenenado contra los susanistas: "Todavía no asume que perdió las primarias".

Los problemas internos en el PSOE nunca serán novedad. La división forma parte de la idionsicrasia del partido. Ocurre, sin embargo, que en algunos momentos esas pugnas son especialmente crudas. Este es uno de esos momentos. Los susanistas y los sanchistas libran una guerra permanente. Pese a la incontestable victoria de Sánchez en las primarias de mayo, Díaz sigue queriendo marcar distancias y mostrar un perfil propio.

Un congreso que muestra la división...

El congreso regional del PSOE andaluz del pasado fin de semana evidenció estas discrepancias. Para empezar, Díaz abanderó la "soberanía nacional" que recoge la Constitución frente al concepto de "plurinacionalidad" que defiende el nuevo PSOE de Sánchez. Para continuar, la secretaria general del PSOE regional defendió a Alfonso Guerra, recientemente defenestrado por Sánchez.

Y, para terminar, la derrotada en las primarias lanzó un mensaje contra Sánchez: "No me hagas elegir entre el PSOE y Andalucía". Todo ello aconteció en un clima de tensión avivado, además, por la renuncia horas antes de Eduardo Madina, el más fiel enemigo de Sánchez.

...y la contundente respuesta de Ferraz

Con estos precedentes, la habitual comparecencia de los lunes en Ferraz se esperaba con expectación este lunes. Los sanchistas no defraudaron. Primero, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, afirmaba, en alusión a la presidenta andaluza, que todas las resoluciones aprobadas en el Congreso federal de junio son de "obligado cumplimiento" para todo el partido, incluida la referente a la plurinacionalidad del Estado, recogió Efe.

"Nunca se ha dado el caso de que nadie incumpla las resoluciones congresuales y no se va a dar", pronosticaba Lastra. Después, a micrófono cerrado, fuentes del entorno de Sánchez enviaban mensajes más subidos de tono contra Susana Díaz: "El discurso que hizo fue populista, pensando solo en ella"; "Díaz no asume que se ha quedado sola tras las primarias"; o "no es consciente de que perdió las primarias".

Así, diversos informativos del mediodía recogían que desde Ferraz se cree que la presidenta de la Junta de Andalucía aún no ha digerido su derrota en las primarias. La división continúa en el PSOE.