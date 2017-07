Errejón, a Dancausa: "Hay un conflicto de intereses y debe dejar su cargo"

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados a petición de los grupos de la oposición porque está siendo investigada en el caso Mercamadrid. El diputado de Podemos Íñigo Errejón le ha pedido que deje su cargo porque existe un "conflicto de intereses". Ella ha respondido diciendo que "nunca he hecho nada ilegal, siempre he buscado el interés general".

Errejón ha sido el más duro contra Dancausa. A juicio del diputado de Podemos, "existe un conflicto de intereses, algo pasa cuando quien es responsable política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esté siendo investigada por esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Para él, está claro un "conflicto de intereses" por el que Dancausa debiera "dejar su cargo". Además, Errejón ha puesto ejemplo de otros delegados del gobierno que dimitieron por casos similares.

La diputada del PSOE Carlota Merchán ha dicho que a su grupo le "cuesta creer" que fuera mejor suscribir estos acuerdos que "pelear en los juzgados". Desde Ciudadanos, el diputado Marcial Gómez ha sostenido que los contratos fueron "a todas luces perjudiciales" para los intereses de Mercamadrid y "de todos los madrileños".

Mientras, la diputada del PP Pilar Cortés ha reprochado la petición de comparecencia de Dancausa, pese a que está imputada. "Si tenemos que traer a comparecer a todos los representantes de todas las comunidades autónomas en las que surge un problema, no pararíamos", ha dicho.

La delega del gobierno de Madrid, por su parte, ha afirmado que "nunca he hecho nada ilegal, no he utilizado los cargos que he ocupado en mi propio beneficio o para ventaja de terceros".

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió el pasado mes de mayo, tras una denuncia de la Fiscalía Provincial, una investigación por un presunto delito societario contra Dancausa y otros quince exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, incluido Pablo González, hermano de Ignacio González y detenido por el caso Lezo, informa Efe.