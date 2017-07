Negociación imposible sobre Miguel Ángel Blanco, inmigración y Venezuela

No son tiempos para el acuerdo en el Congreso de los Diputados. Los diferentes grupos parlamentarios no fueron capaces este martes de poner en común tres intentos de declaraciones institucionales: una sobre Miguel Ángel Blanco, otra sobre la situación política en Venezuela, incluida la liberación de Leopoldo López, y otra sobre la muerte de cincuenta inmigrantes en el Mar de Alborán la pasada semana.

Para aprobar una declaración institucional del Congreso es necesario el quorum de todos los grupos. Unos y otros se responsabilizan mutuamente de la falta de acuerdo en estas tres materias sensibles. El hecho cierto es que ninguno de los tres textos que se negociaron a contrarreloj este martes salió adelante. Un pleno de tres fracasos en tres negociaciones.

Venezuela y Leopoldo López

En el caso de la declaración sobre Venezuela, el PP y Ciudadanos habían propuesto un texto al resto de grupos donde se celebraba la excarcelación de Leopoldo López y se reclamaba la salida del resto de "presos políticos" venezolanos. Ante esto, Podemos ha puesto sobre la mesa un texto alternativo que incluía, entre otras cosas, la condena de "todas las violencias" en el país latinoamericano y remarcaba la importancia del diálogo entre "todos los actores implicados en el conflicto".

Tras varios tiras y aflojas, no hubo acuerdo entre los grupos parlamentarios en esta materia. Desde el partido gobernante y la formación naranja responsabilizan a Podemos por su posición. En cambio, desde Podemos afirman que "el borrador del PP y Ciudadanos no contribuye al diálogo ni a la solución del conflicto en Venezuela: no condena todas las formas y episodios de violencias y no apoya las iniciativas de diálogo que se han mostrado fructíferas y que son el camino a la paz y a la estabilidad, como ha demostrado la excarcelación de Leopoldo López".

Miguel Ángel Blanco y el veto de PNV y Bildu

Durante las negociaciones a varias bandas, los portavoces de los cuatro grandes partidos sí estaban de acuerdo con el texto presentado sobre Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, PNV y Bildu han vetado esta declaración institucional acerca del concejal del PP asesinado por ETA hace 20 años.

Según adelantaba El País, la propuesta, hecha por el PP y suscrita por PSOE, Podemos y Cs, incluía que ETA "sembró de desolación y dolor" con el secuestro y posterior asesinato, se refería al "horror y sufrimiento" provocado por la banda terrorista con 850 asesinatos, miles de chantajeados y personas que tuvieron que abandonar su tierra, invocaba la necesaria unidad de los demócratas y, por último, concluía que "el estado democrático y de derecho ha conseguido derrotar a ETA".

Esta declaración no lograba convencer a las formaciones vascas. Desde el PNV argumentaban que el texto incluye "una única mirada al pasado" y no hacía referencia a un "futuro en convivencia".

Inmigración

Otro tanto en la discusión del texto sobre los inmigrantes perecidos en el Mar de Alborán. Partió del PSOE esta iniciativa para recordar a las 49 personas que intentaban llegar a España y perdieron sus vidas en el intento. Parecía que el acuerdo sería sencillo. Pero tampoco hubo suerte.

Desde el PSOE culpan a Podemos porque, según dicen, el partido morado quería añadir cambios de calado a un texto que ya aprobaban todos los grupos. Sin embargo, desde Podemos explican que solo querían añadir un punto en el texto y, por ello, el PSOE se ha negado en rotundo sin querer negociar más. En concreto, el partido de los círculos quería que se incluyera que es necesario poner en marcha "vías legales y seguras" para la entrada de inmigrantes.