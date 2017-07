Surrealista encuentro Puigdemont -Zoido sobre seguridad sin hablar del 1-O

Tras meses de desencuentro por no encontrar una fecha, Gobierno y Generalitat han reunido este lunes la Junta de Seguridad de Cataluña ocho años después de su última cita justo en el momento más álgido para el independentismo. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acordado con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que los Mossos d´Esquadra formen parte de la mesa que marque la posición de España en seguridad en foros internacionales. Un hecho insólito del Gobierno ante el Ejecutivo catalán que pretende desconectar Cataluña de España el 1 de octubre.

¿Qué supone este apretón de manos en pleno órdago secesionista entre el Gobierno y la Generalitat? Por un lado, que la policía catalana podrá integrarse en el Centro de Inteligencia contra el yihadismo y crimen organizado (Citco) y en las mesas de coordinación y evaluación de la amenaza yihadista. También se conformará una comisión mixta para estudiar la habilitación de los Mossos en el sistema Siena de Europol que intercambia información policial a nivel europeo.

El propio ministro del Interior ha destacado que era una reunión "necesaria" y se felicita por el resultado de la misma, a pesar de que hace apenas dos semanas se resistía a acudir por la tensión latente entre Gobierno autonómico y central. Tras el encuentro, Zoido ha recalcado que el clima ha sido satisfactorio y, a su juicio, ha sido posible porque "la normalidad institucional se mantiene" entre la Generalitat y el Estado.

Acceso a los órganos europeos

En el encuentro, se ha decidido también la participación de los Mossos en los grupos de trabajo de Interior que configuran la posición a defender ante los órganos europeos de la colaboración y coordinación policial (COSI). Además, se ha decidido constituir una comisión mixta que trabajará para que los propios Mossos puedan realizar también persecuciones transfronterizas "en caliente" como en Francia; analizar el procedimiento para que la Europol pueda habilitar a los Mossos en el sistema SIENA de intercambio de información policial europea y analizar el acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de SEguridad a las bases de datos de interés policial de titularidad de ambas administraciones.

Las dos partes enfrentadas por el futuro de Cataluña se han sentado en la misma mesa para hablar de los asuntos de seguridad que a las dos partes preocupa pero no han hecho ni una sola mención al desafío que los independentistas han echado al Gobierno. En su comparecencia, Zoido ha avisado de que "lo que no cabe en la ley y lo que no cabe en la Constitución" hay que "dejarlo a un lado" y ha pedido que "la racionalidad y el sentido común" se impongan. Ni una sola palabra más a los planes de la Generalitat con el futuro de su región.

Ni una palabra sobre el referéndum

Ahora que el Gobierno ha dado el visto bueno a que los Mossos manejen información sensible y tengan acceso a foros internacionales, las consecuencias de su desafío son todavía impredecibles. De momento, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy se afana en repetir que el 1 de octubre no se celebrará ningún referéndum aunque se resiste a adelantar los planes que tiene para desactivarlo.

El Ejecutivo tiene claro que hasta que la Generalitat no tramita en el Parlamento catalán la ley de desconexión no podrán actuar para aplacarlo. Además, fuentes gubernamentales están convencidos de que el tiempo está "poniendo nerviosos" a los seguidores de Puigdemont, "que cada vez son menos", y confían en que lleguen a la fecha prevista totalmente desarmados. Las mismas fuentes están convencidas de que los independentistas buscan constantemente "incitar al Gobierno para que nosotros actuemos y luego poder venderse ante sus seguidores como víctimas. Y no lo vamos a hacer".

De momento, Puigdemont ha tenido la oportunidad de hacerse una fotografía este lunes con un ministro del Gobierno de Mariano Rajoy y han llegado a un acuerdo para trabajar juntos contra el terrorismo. ¿Servirá de baza ahora a los independentistas para pedir a Mariano Rajoy la negociación del referéndum?