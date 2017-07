Familias y profesores contra Cifuentes: "Están tapando el 'bullying'"

Presiones a padres, acosos ocultados y llamadas coaccionando a pediatras. Familias, profesores y sindicatos acusan a la Consejería de Educación de Madrid de tapar casos de bullying en los centros de la Comunidad, con el fin de no estropear las estadísticas. Al no haber incremento de denuncias, se da por supuesto que se está haciendo una buena prevención y no hay alarma social.

“La Consejería no escucha a las víctimas, está dando por bueno lo que dicen los colegios”, denuncia María José Fernández, directora de la Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar (AMACAE). “Nunca tienen en cuenta la versión de los padres”.

El pasado 7 de junio EL ESPAÑOL publicaba un caso de acoso escolar en el centro Cardenal Herrera Oria. Dos días después, la Consejería remitió su resolución: el colegio había actuado de manera correcta. Fernández lo niega mientras está a punto de recibir en su oficina a otra madre del mismo centro. “Con ese colegio yo estoy alucinada, no hay una verdadera investigación”, asegura.

Dimite el consejo del Herrera Oria

Ese mismo día, el 9 de junio, el tutor del niño sufrió una agresión y estuvo de baja por estrés varias semanas, según confesó a Luis Miguel y Arantza, padres del niño que denunciaron bullying a su hijo en el centro. “Él asegura que el niño que acosó a mi hijo es el mismo que le insultó a él”, señala Luis Miguel.

Desde la publicación de los hechos la tensión no ha hecho más que escalar en el Cardenal Herrera Oria: los profesores aseguran sentirse indefensos y han acudido a Comisiones Obreras (CCOO) al no haber sido recibidos por la Consejería. Fuentes del sindicato coinciden con AMACAE y con las familias consultadas: “Cuando algo no va bien, la Consejería mira para otro lado pese a que deberían liderar la situación”.

A pesar de haber negado el acoso escolar, los miembros del equipo directivo del colegio han dimitido, según confirman fuentes de CCOO. Las familias afectadas apuntan a que pueden haberse visto forzados por la Consejería de Educación: “La directora tiene que decir si se ha visto forzada”. EL ESPAÑOL ha intentado contactar con Coral Báez, directora del Área Territorial de Educación de Madrid-Capital, hasta en tres ocasiones, pero no hemos obtenido respuesta.

Profesores presionados

Desde AMACAE sostienen que los profesores se ven presionados para no denunciar el acoso escolar, ya que su trabajo depende de la Administración. María José Fernández afirma que el año pasado un profesor de un centro concertado le dijo que no podía denunciar: “El director me ha dicho que ni se me ocurra, que me juego las lentejas”, asegura que le dijo.

El claustro de profesores del Cardenal Herrera Oria comenzó una campaña de recogida de firmas tras saltar a la opinión pública el caso de bullying en este centro para defender a su directora y suspendieron la fiesta del agua, una actividad típica de fin de curso.

El sindicato CCOO se reunió el jueves 22 de junio a petición del claustro con los profesores y les están ofreciendo asesoría jurídica: “Se sienten vulnerados, señalados, maltratados. Requieren presunción de inocencia”. Pocos días después miembros del sindicato se reunieron con las familias, entre ellos con Luis Miguel. “Siempre nos reunimos con las partes. Al final somos los únicos que estamos actuando”, se quejan.

Negación, ocultación y falta de mediación

El pasado mes de abril dimitía la ya exdirectora del Área Territorial de Madrid-Capital, Belén Aldea, tras haberse registrado dos suicidios en su mandato y a punto de ser declarada persona non grata por el Ayuntamiento de Madrid a instancias del PSOE. Dos años antes Fernández asegura que en una reunión le dijo que su responsabilidad era tapar el bullying para no crear un “efecto llamada” perjudicial para los niños. Con la actual directora, las cosas no han cambiado: “No sé si es igual o peor”, asegura.

La directora de AMACAE denuncia que los directores presionen a padres, profesores y hasta a pediatras para que no admitan el acoso a menos que sea flagrante. Fernández asegura que le han informado de todo tipo de casos: desde un director de colegio que llamó a una pediatra coaccionándola para que cambiara su informe de acoso a un niño que había dicho querer tirarse por la ventana, hasta la familia de una niña de nueve años a la que obligaron a hacer un test de cien preguntas para intentar desacreditar su denuncia. “El modus operandi es: vamos a perseguirles hasta que retiren la denuncia”, dice Fernández.

Padres, sindicato y profesores, de acuerdo

Todas las partes coinciden: la Consejería de Educación oculta el acoso escolar. Desde CCOO y AMACAE aseguran que el del Cardenal Herrera Oria no es un caso aislado. “No hay un trabajo riguroso, no hay una actuación de mediación y liderazgo. No puede darse la callada por respuesta”, dicen fuentes del sindicato.

La presidenta de AMACAE asegura que se tapa el bullying. El modo de actuar sería el siguiente: "La Consejería abre una investigación y mandan a un inspector al centro. Éste se reúne con dirección, que rara vez admite el acoso, y transcribe lo escuchado. Después el inspector remite ese informe a la Consejería que, analizando lo escrito, dictamina que el colegio ha actuado correctamente. No hay una verdadera investigación". "Nadie ha recibido a las familias", aseguran desde CCOO.

El 8 de noviembre AMACAE remitió una carta a Cristina Cifuentes pidiendo una reunión con ella. Se les prometió que la tendrían, pero nunca se ha producido. El 1 de febrero Fernández compareció ante la Asamblea de Madrid y criticó la ocultación de casos y la falta de actuación.

Medidas tomadas por la Comunidad de Madrid

En noviembre de 2016 entró en vigor la Guía de Intervención frente al Acoso Escolar, un nuevo protocolo de obligado cumplimiento para los colegios. Sin embargo, desde AMACAE aseguran que el único cambio es que se incluye el cyberbullying como modo de acoso.

Otra de las medidas del Programa de Lucha Contra el Acoso Escolar es el test Socioescuela, una medida que, según Fernández, sirve para “señalar y excluir a las víctimas”. En el cuestionario se pregunta al niño si tiene amigos, con quién se lleva bien y con quién no e incluso si la cultura de su familia es igual que la de sus compañeros.

La presidenta de la AMACAE asegura que se necesita una mayor preparación para los docentes. La Comunidad de Madrid ofrece cursos online de prevención del acoso escolar de manera gratuita, pero son voluntarios. "Yo soy muy buena, pero como se suicide un niño más...", dice enfadada Fernández.