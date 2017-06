Iglesias admite que Sánchez todavía no quiere "desalojar al PP" con una moción de censura

Tono amistoso y mano tendida, pero no es tiempo para una moción de censura. En la reunión que han mantenido este martes en el Congreso, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han concluido que todavía no están de acuerdo para "desalojar al PP". El líder de Podemos ha afirmado que van a "trabajar para convencer" a los socialistas. Y el portavoz del PSOE José Luis Ábalos ha afirmado que ahora no se dan las condiciones para una moción de censura. Entretanto, ambos han puesto en marcha equipos de trabajo conjuntos sobre asuntos sociales y económicos como las pensiones, el salario mínimo o el CETA.

Las expectativas ante la reunión no eran muchas porque parece evidente que los tiempos políticos que manejan Iglesias y Sánchez son distintos. Algo que ambos han comprobado en su encuentro porque, según ha explicado el líder de Podemos, "el objetivo es armar una alternativa al PP que se pueda traducir en desalojarles de las instituciones, en sacarles del Gobierno, pero el PSOE ve esta agenda de desalojo del PP más dificultosa".

"Pedro Sánchez sabe que la moción de censura forma parte de nuestros objetivos", ha afirmado Iglesias, para añadir que ahora "ellos tienen una estrategia distinta, no la quieren de forma tan inminente" y que "nosotros respetamos que quieran ir más lento". Ante esta discrepancia, "vamos a trabajar para intentar convencerles", sin "establecer plazos que puedan hacer descarrilar esta opción" y, a su juicio, la agenda de trabajo común "va en la buena dirección porque puede demostrar que hay una alternativa al PP".

Montero y Robles, en contacto

Más allá de la moción de censura, Iglesias y Sánchez han hablado sobre asuntos de diversa índole. Y han acordado poner en marcha unos equipos de trabajo conjuntos que estarán coordinados por Margarita Robles e Irene Montero y que iniciarán sus encuentros en julio. Ambas portavoces parlamentarias estarán en contacto permanente para articular las reuniones.

El portavoz del PSOE José Luis Ábalos también ha incidido en la creación de esos equipos comunes. "Son grupos de trabajo que van más allá de lo parlamentario, que será entre grupos políticos", ha destacado. Y se han creado para "generar un camino de entendimiento, hoy ha sido Podemos y mañana será Ciudadanos". Todo ello para "ver qué posibilidades tenemos de plantear una alternativa a la derecha".

Ábalos ha explicado que "la aspiración del PSOE siempre es gobernar con una mayoría propia" y, sabiendo que ahora no es posible, trabajarán para lograrla en el futuro. Eso sí, ha dejado claro que, tal y como ha dicho Iglesias, los socialistas no están ahora por la labor de intentar echar a Rajoy por la vía rápida. "Nuestra posición respecto a una moción de censura es que solo tiene sentido si se gana y si hay una alternativa clara de gobierno; se tienen que dar esos dos objetivos y hoy no se dan".

Los asuntos que tratarán los citados equipos comunes serán la reforma sobre las pensiones, el aumento del salario mínimo interprofesional, el intento de fijar una posición común sobre el techo de gasto, la mejora en la negociación colectiva o el futuro del CETA. Sobre este último asunto, Podemos plantea que, si es posible, se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para tumbar el acuerdo de comercio con Canadá.