El PSOE disculpa a los alcaldes pro referéndum del PSC porque su opinión es "a título personal"

Mientras la opinión de los alcaldes díscolos del PSOE en Cataluña sea "a título personal", no serán sancionados por la Ejecutiva del partido. Vallbona, Castelbell, Girona, Blanes, L'Escola, Tarrasa... Varios regidores socialistas se enfrentan a Pedro Sánchez con manifestaciones que se escapan del argumentario recién estrenado: "¿Por qué no votar? ¿Qué daño hacen las urnas y las papeletas? Conviene pedir ayuda a la comunidad internacional si el Gobierno de Rajoy suspende la autonomía de Cataluña tras el referéndum".

La idea de alinearse con la celebración del referéndum no gusta a Pedro Sánchez. Así lo ha reiterado su portavoz, Óscar Puente, tras una reunión de la Ejecutiva: "El PSOE tiene un claro compromiso con el cumplimiento de la legalidad". Pero de momento no hay sanción ni medida prevista para reprender a los alcaldes socialistas que optan por sacar las urnas a la calle. Sólo se abordaría esa tesitura, ha especificado Puente, si estos Ayuntamientos ponen medios municipales a disposición del referéndum independentista.

Qué dicen los díscolos

Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, apuesta por solicitar la ayuda de la comunidad internacional si Rajoy suspende la autonomía catalana en base al artículo 155 de la Constitución. Miguel Lupiáñez, al frente del Consistorio de Blanes, explicita su apoyo a la consulta y reconoce tener una idea de Cataluña radicalmente contraria a la del PSOE. "No nos gusta, pero mientras lo digan a título personal, no podremos reprochar nada", ha relatado sobre ellos el portavoz del partido y alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

En líneas generales, Puente ha asegurado que las instrucciones para los Ayuntamientos catalanes gobernados por el PSOE son "claras": "No se colaborará con el referéndum. El PSC también se ha manifestado claramente. No lo respaldamos y no ampararemos ese tipo de comportamientos".

Sobre las palabras de Parlón y la aplicación del 155, Puente ha dicho que la postura del PSOE pasa por "agotar todas las vías de negociación antes de llegar a ese punto".

Nación de naciones

Llegado el 1 de octubre -fecha prevista para el referéndum- la Ejecutiva del PSOE supervisaría la conducta de sus alcaldes y tomaría medidas contra aquellos que colaboraran con recursos municipales.

Dado el gran número de preguntas de los periodistas acerca de Cataluña, Puente se ha visto obligado a desgranar una vez más el concepto que tiene el PSOE de esta Comunidad autónoma: "En términos jurídicos hay una sola nación, pero si hablamos de carácter identitario y cultural, España es una nación de naciones".