El PP, tranquilo ante la declaración de Bárcenas en el Congreso: "No nos puede hacer más daño". Siga en directo su intervención

El Partido Popular respira tranquilo ante la evidente no declaración de Luis Bárcenas en el Congreso este lunes. El exterorero del Partido Popular es el primer compareciente de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido conservador y todo parece indicar que la estrategia elegida es no declarar por su situación procesal. Podría perjudicarse a sí mismo. Fuentes conservadoras no esconden su alegría porque su enemigo 'número uno' no reabra la caja de los truenos en el Parlamento aunque se sinceran: "Más daño no nos puede hacer".

Los que fueron compañeros de filas de Bárcenas durante años niegan por activa y por pasiva que el partido y él hayan firmado un pacto de no agresión. "Aunque alguien lo haya pensado es imposible hacerlo. Siempre se sabe todo. Lo que pasa es que decir barbaridades ahora ya no le va tan bien", explican fuentes de la dirección nacional para intentar comprender el cambio de guion en la estrategia del extesorero. "Este señor no tiene credibilidad, es un mentiroso. Pero ahora decir barbaridades ya no le va tan bien. Retiró la denuncia de los ordenadores simplemente porque era mentira. Ahora hará lo que más le beneficie", alegan las mismas fuentes.

Aunque vaya a mantener un silencio impoluto, la llegada del extesorero a la Cámara Baja ha puesto de los nervios a todo el grupo popular. Los diputados miembros de la comisión no saben ni cómo recibirle y, aunque el compareciente no declare, desde el PP sí aprovecharán su turno de palabra para defenderse de las duras acusaciones que esperan de la oposición. La coincidencia en la declaración como testigos de exdirigentes populares de esta semana en la que exculpaban a Bárcenas y cargaban toda la responsabilidad a su antecesor, Álvaro Lapuerta, solo ha hecho avivar aún más las sospechas de que entre acusado y partido hay un pacto de no agresión.