El Govern presume de que el New York Times ha enseñado al Estado "el camino de la democracia"

La Generalitat ha interpretado como un espaldarazo el editorial de The New York Times sobre el proceso independentista, en el que se insta al Gobierno español a permitir la celebración de un referéndum, si bien también ve aconsejable que triunfe el 'no'.

El conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, se han hecho eco vía Twitter de ese artículo: "El @nytimes intenta guiar al Estado por el camino de la democracia: lo mejor sería permitir el referéndum".

El @nytimes intenta guiar l'Estat pel camí de la democràcia: el millor seria permetre el referèndum. https://t.co/jlPMg378ge — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 23 de junio de 2017

En un tono más irónico, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho en la misma red social: "Veo que la idea del golpe de Estado en forma de referéndum -en alusión a la vinculación que han hecho algunos dirigentes del PP -no lo acaban de comprar".