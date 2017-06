Carmena no cesará a sus concejales: "No están imputados, han sido citados por puro protocolo"

Ante un micrófono y en uno de los grandes salones del Teatro Español, piano incluido, Manuela Carmena ha reiterado su apoyo a los concejales que el juez interrogará por un presunto delito de malversación de caudales públicos: "Estoy orgullosa de mi equipo, nunca he dejado de confiar en ellos".

Recién llegada de Canadá, y ante la avalancha de noticias que ha encontrado fruto de la querella que llevará ante el magistrado a Carlos Sánchez Mato y a Celia Mayer, la alcaldesa capitalina, tras la presentación de la programación del teatro, ha querido remarcar: "Se quiere ver lo que no hay. De verdad, no hay imputados. Declararán en calidad de querellados".

"El juez los ha citado por protocolo"

Con esta reflexión ha aparcado el debate sobre el cese o la dimisión de sus ediles. Al no ser imputados, la exigencia de dar un paso atrás marcada por el código ético de Ahora Madrid, ha dicho Carmena, desaparece.

Carmena ha puesto un ejemplo para ilustrar la "no imputación" y el porqué del requerimiento del juez a Mato y Mayer: "Es como si Fulano acusa a Mengano de haber matado a alguien. No hay que empezar a buscar un cadáver, sino preguntar al acusado qué es lo que ha pasado". De ahí que la regidora haya calificado el próximo interrogatorio a los concejales de "obligación" y "puro protocolo". "Siempre ocurre".

"Nunca ha habido desconfianza"

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer denunciaron el Open de Tenis antes de ser apartados de la gestión de Madrid Destino, empresa que dirige la cultura en el ámbito municipal, propiedad del Consistorio en su totalidad. Fue a sus espaldas, encargando varios informes a despachos privados con un coste de 50.000 euros -esta es la cifra que reseñan en el Ejecutivo- para las arcas públicas.

En su día, Carmena calificó de "error" el movimiento nocturno de Mato y Mayer. El propio delegado de Economía se disculpó y dijo que debían haber avisado a la alcaldesa. En este sentido, la líder de Ahora Madrid ha repetido en hasta tres ocasiones que no llegó a perder la confianza en ellos. "Me siento orgullosa de mi equipo, nunca ha habido una estructura de desconfianza". Aunque ha vuelto a explicar: "Me lo tenían que haber dicho antes".

Los informes "no fueron a dedo"

Sobre los informes que la oposición tacha de "concedidos a dedo", Carmena ha asegurado que no hay delito ni corrupción de por medio. En palabras de la alcaldesa, Madrid Destino tiene carácter de sociedad anónima y se concibió así para que tuviera "más agilidad que la Administración".

"Por eso, sus procesos de contratación son distintos a los del Ayuntamiento. Existen posibilidades suficientes como para poder contratar de otra manera".