Robles se estrena como portavoz arremetiendo contra la amnistía fiscal de Rajoy

“Si usted no toma una responsabilidad política, ¿con qué fuerza moral va a hacer caso a otros pronunciamiento del TC y con qué fuerza moral va a pedir a los ciudadanos que contribuyan a las cargas tributarias?” Margarita Robles se estrenó este miércoles como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados . Fue una de las primeras parlamentarias en llegar, diez minutos antes de las nueve de la mañana. La exmagistrada del Tribunal Supremo aprovechó su intervención para pedir a Mariano Rajoy que asuma responsabilidades por su "amnistía fiscal" que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. #SesiónDeControl Margarita Robles, de @gpscongreso, pregunta a @marianorajoy cómo valora la sentencia del TC sobre la amnistía fiscal pic.twitter.com/TI3HGDY7IM — Congreso (@Congreso_Es) 21 de junio de 2017

El presidente del Gobierno ha replicado a la recién estrenada portavoz socialista con las dos amnistías fiscales que aprobaron gobiernos socialistas en las que los defraudadores no se identificaron. A juicio de Rajoy, la regularización fiscal que puso en marcha su gobierno "ni limpia ni borra delitos". A continuación, recordó otros países como Reino Unido, Italia o Estados Unidos donde ya ha habido regularizaciones fiscales parecidas.

Para el jefe del Ejecutivo, los argumentos jurídicos del Tribunal Constitucional son "juicios de valor".

Asunción de responsabilidades

Por su parte, Robles le pidió a Rajoy que asuma sus responsabilidades "como hombre de derecho". Si no lo hace, la exmagistrada puso en duda la capacidad del jefe del Ejecutivo para reclamar a los ciudadanos que contribuyan con sus cargas tributarias.

Rajoy insistió en la tesis de que el Constitucional solo ha invalidado que la regularización se aprobase por decreto ley y no a través de un proyecto de ley y ha añadido que la resolución no tendrá ningún efecto. Una vez más, el presidente del Gobierno recordó la situación límite que atravesaba el país, que no pidió un rescate a Europa de milagro.