Rajoy: "Hay que dejar a un lado el extremismo, el griterío, la falta de moderación y la crispación"

El presidente del Gobierno ha hablado por primera vez desde que el PSOE volvió a elegir a Pedro Sánchez secretario general. Lo ha hecho este lunes a primera hora en el casino de Madrid, donde Mariano Rajoy presentaba un desayuno informativo de Cristina Cifuentes. Antes de hablar largo y tendido sobre su baronesa madrileña, el jefe del Ejecutivo ha pedido "moderación, tranquilidad, concordia, buenas formas y no generar problemas donde no los hay" ante un salón abarrotado de políticos, empresarios y altas personalidades de la sociedad civil madrileña.

En su mensaje de bienvenida, Rajoy incidió en que es necesario "la tranquilidad, la mesura y la moderación" porque todo lo demás "solo sirve para perder el tiempo". El líder del PP desmenuzó la vida de Cifuentes desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid se afilió en 1980 a Nuevas Generaciones de Alianza Popular hasta que él mismo la nombró candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en lugar del entonces presidente Ignacio González. A continuación, recordó que la política que ha puesto en marcha Cifuentes "han sido capaces de construir, crear empleo y dar seguridad a las personas".

El líder del PP añadió que lo que conviene en estos tiempos es "perseverar en lo que funciona y cambiar lo que no funciona; actuar con eficacia y no perder de vista los temas fundamentales, fijar la prioridad y dejar a un lado el extremismo, el griterío, la falta de moderación y la crispación. Porque eso no sirve para nada".

Cifuentes estuvo respaldada por la plana mayor de su partido. Además de Rajoy acudieron al coloquio la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el coordinador general, Fernando Martínez-Maillo y los vicesecretarios Javier Maroto, Pablo Casado y Andrea Levy. También estuvieron presentes los presidentes de las dos cámaras: Ana Pastor, presidenta del Congreso y Pío García Escudero, presidente del Senado.