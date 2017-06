Iglesias ya presiona al PSOE para que Pedro Sánchez presente otra moción de censura contra Rajoy

La contundente derrota en la moción de censura contra Mariano Rajoy entraba en los planes de Podemos. Pablo Iglesias y sus colaboradores ya han puesto en marcha la siguiente fase de su estrategia en la lucha por la hegemonía de la izquierda política. Ahora toca empezar a presionar al PSOE para que Pedro Sánchez presente otra moción de censura contra el Gobierno del PP antes de que acabe este año.

Los dirigentes de Podemos consideran que la moción ha sido un éxito. Pese a la derrota aritmética, con la que ya contaban, las fuentes consultadas por este diario aseguran que el principal objetivo, que era presentarse como oposición y alternativa al PP, está conseguido. Solo habían pasado cinco minutos desde que se conoció el esperado resultado de la votación cuando el propio Iglesias daba pistas de por dónde irá a partir de ahora su hoja de ruta. "Ojalá podamos echar al PP antes de las Navidades".

Las conclusiones de Podemos

Desde Podemos aseguran a EL ESPAÑOL que han salido de la moción de censura con "cuatro cosas que no teníamos al entrar". Para empezar, destacan que los españoles han percibido a "un nuevo Pablo Iglesias" que a su juicio ha mostrado a toda España "una imagen más cercana de alguien que puede ser presidente del Gobierno" y, lo más importante, aparece como "líder indiscutible de la oposición". "Es el único que puede plantar cara a Mariano Rajoy dentro del Congreso", recuerdan estas fuentes, que no olvidan que Pedro Sánchez no es diputado.

La segunda de sus conclusiones es que la celebrada intervención de Irene Montero en la moción de censura "demuestra que es una parlamentaria brillante". Algo que mejora el perfil feminista del partido morado, según dicen, porque esta es una de sus tareas pendientes.

A juicio de los dirigentes de Podemos, Rajoy sale de esta iniciativa parlamentaria como "el presidente de la corrupción"; una expresión que ha utilizado el propio Iglesias durante estas dos jornadas maratonianas de debate. "A partir ahora el PP es un poco menos Gobierno y Rajoy un poco menos presidente", afirman.

Por último, y quizás como lo más relevante, el núcleo dirigente de Podemos concluye que "el PSOE ha recibido un nuevo mensaje por nuestra parte". Este mensaje es, aseguran, que los síes y las abstenciones en la moción (179) suman más que los votos en contra (170). Cifras que demuestran, siempre según fuentes del partido morado, que "si hay voluntad política de crear una mayoría alternativa, si el PSOE quisiera, se podría cambiar el Gobierno del PP".

Dicho mensaje entronca con las palabras de Iglesias: "Echar al PP antes de Navidad". Esto supone, en otras palabras, que Podemos reclama y reclamará al PSOE que Pedro Sánchez ponga en marcha una segunda moción de censura contra Rajoy en el período de sesiones que comienza en septiembre.

La relación con el PSOE mejora...por ahora

Estas conclusiones traen causa de algo que se ha visto en el Congreso durante la moción de censura: la mejora de las relaciones con el PSOE, al menos en apariencia. "Hay un cambio en la forma en que el PSOE se dirige a nosotros, un cambio respecto a la primera etapa de Sánchez y a la etapa de la Gestora", afirman fuentes de Podemos.

En su amable cruce dialéctico con José Luis Ábalos en la tribuna, el propio Iglesias destacaba que el PSOE ya reconoce que “Ciudadanos comparte el mismo modelo social que el PP”. Un cambio "muy relevante" en el PSOE según Podemos, cuyos dirigentes entienden que supone un acercamiento a ellos que puede concretarse en el futuro. Además, destacan el tono de Iglesias respecto al PSOE durante todo el debate.

Desde Podemos venden optimismo, por tanto, y concluyen que el final de Rajoy en la Moncloa está más cerca. Eso sí, el partido de los círculos tiene prisa. Si el PSOE de Sánchez apuesta por unos tiempos más lentos, como por ejemplo una legislatura más larga sin mociones de censura, cambiarán las tornas. Y volverá, de nuevo, el tono visceral y sin piedad en la batalla por la hegemonía de la izquierda que permanente y soterradamente libran Podemos y PSOE.