Sánchez ficha para su Ejecutiva a Francisco Polo, emprendedor y activista LGTB

Francisco Polo, emprendedor de éxito, conocido también por su activismo LGTB, ocupará un puesto clave en la nueva Ejecutiva del PSOE: el de Emprendimiento, Ciencia e Innovación, según ha difundido este miércoles el entorno de Pedro Sánchez.

Polo (Valencia, 1981), es, de momento, la incorporación más joven a la Ejecutiva del nuevo secretario general, cuya composición completa no se ha dado a conocer y que deberá ser ratificada en el congreso del partido, que se celebrará este fin de semana. Es también el primero que no procede de las estructuras del partido o su círculo más cercano en su campaña de primarias. Se trata de un fichaje en toda regla que no estaba en las quinielas.

Polo, licenciado y máster en Derecho por ESADE, anunció en mayo de este año que abandonaba Change.org, la popular plataforma de peticiones online cuya oficina en España dirigía. Allí integró su propia iniciativa, Actuable, muy similar, fundada en 2010. En el pasado ha estado vinculado al PSOE de la mano de dirigentes como Elena Valenciano, con la que colaboró en asuntos de participación y nuevas tecnologías, entre otros.

Polo es también un conocido activista de los derechos LGTB, ha sido incluido en listas de gays influyentes publicadas por diversos medios. Ha recibido premios a la visibilidad del colectivo. Uno de sus proyectos actuales es el club de rugby inclusivo Madrid Titanes.

En su web, Polo se presenta de la siguiente manera: "Me apasiona trabajar para quienes más lo necesitan, utilizar mis capacidades para terminar con injusticias concretas y crear las herramientas necesarias para empoderar al mayor número de personas para que puedan hacer lo mismo".

En el comunicado difundido por el equipo de Sánchez, se destaca que "será el responsable de un departamento estratégico para el crecimiento económico" y "para hacer de España un paraíso del talento: el área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación".

El talento, "auténtica marca España"

"En esta nueva etapa, Polo trabajará desde la Ejecutiva Federal Socialista para que los emprendedores, los científicos y los innovadores de nuestro país puedan hacer de su talento la auténtica marca España, convirtiendo a nuestro país en una referencia mundial para el emprendimiento, la ciencia y la innovación", explica el comunicado.

Contactado por EL ESPAÑOL, Polo ha declinado hacer por el momento ningún tipo de declaración.

Sánchez también ha anunciado, a través de su equipo, dos nuevos fichajes: el de Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), también vicesecretaria del PSC, para Cohesión Social e Integración, así como el diputado Odón Elorza para Transparencia y Democracia Participativa. En cambio, estas dos incorporaciones ya se barajaban en círculos socialistas.