Rajoy replica a Iglesias: "Su único objetivo es destruir al adversario"

Mariano Rajoy también ha querido tomar la palabra tras Pablo Iglesias y lo ha hecho para desgranarle las razones por las que él cree que el candidato propuesto por Unidos Podemos no sería un buen presidente del Gobierno de España. "No se puede hacer revolución sin revolución. Siente que la ocasión se le escapa porque aquí ya hay algunos que ha se recuperan", deslizóPedro Sánchez en la secretaría general del PSOE. No ha intervenido una vez , sino dos.también ha querido tomar la palabra tras escuchar durante más de tres horas ay lo ha hecho para desgranarle las razones por las que él cree que el candidato propuesto por Unidos Podemos no sería un buen presidente del Gobierno de España. "No se puede hacer revolución sin revolución. Siente que la ocasión se le escapa porque aquí ya hay algunos que ha se recuperan", deslizó en una clara alusión al triunfo deen la secretaría general del PSOE.

Rajoy ha culpado a Iglesias de recitar "una historia torcida de la realidad" y ha calificado su modelo como el de "Aló presidente". El jefe del Ejecutivo ha recordado al candidato que "esta Cámara no es su Cámara" y le ha afeado la "sobreactuación indignada que gasta habitualmente".

El líder del Partido Popular acusó también al de Podemos de dividir a la gente entre izquierdas y derechas; entre "decentes e indecentes", "saqueadores y explotados". Porque su objetivo es, a juicio de Mariano Rajoy, "destruir al adversario, no debatir con argumentos".

Mariano Rajoy definió la política de Pablo Iglesias como una "estrategia clara y definida de acoso al discrepante". Y son estas conductas las que, a su juicio, le incapacitan para ponerse al frente del Gobierno de España. "¿Cómo puede decir que en España los derechos permanecen secuestrados por el PP o por el Gobierno? ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?", reprochó en la tribuna.

"Poco fiable"

España es, a juicio del presidente del Gobierno, una España muy distinta a la que Pablo Iglesias dibuja. "Y por manipular la realidad en su beneficio tampoco puede ser presidente", espetó. Para Rajoy, Iglesias es "poco fiable" porque "vive instalado en un ejercicio de permanente transformismo". Así, el jefe del Ejecutivo culpó a su rival político de "ser capaz de asumir todas las posiciones políticas, incluso las antagónicas". Como ejemplo puso "un día que nos dice que el cielo se toma por aslato y otro que la democracia se asalta llamando al timbre".

Antes de concluir, el presidente del Gobierno afeó la posición de Pablo Iglesias ante el desafío secesionista de Cataluña. "Hará bien en llamar las cosas por su nombre: este proyecto no va de unir, va de disgregar. No se trata de encajar, sino de desarticular un período de convivencia que ha generado un período de concordia entre los españoles. Yo no voy a autorizar nada que suponga quebrar la democracia y las leyes. Espero de usted la misma claridad con la que yo me acabo de pronunciar".

La bancada popular se levantó para arropar con un sonoro aplauso a Rajoy cuando éste cerró su intervención diciendo a Iglesias: "Usted tiene un gran pasado por delante y nunca le van a faltar los aplausos de sus alabarderos".

Iglesias responde

Iglesias ha subido a la tribuna para responder a Rajoy. Con un tono otra vez más tranquilo de lo habitual, primero ha dicho al presidente del Gobierno que "es usted inteligente y es un parlamentario habilidoso" y, por ello, "me ha sorprendido su tono, más propio del señor Rafael Hernando". "A usted esto se lo han escrito, usted no hubiera escrito esto así, lo que me hace pensar que se han tomado muy en serio esta moción de censura", ha agregado. El líder de Podemos ha tirado de ironía para contestar a Rajoy que "yo no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es muy de fiar". Además, le ha preguntado si "no se ha planteado alguna vez dimitir" teniendo en cuenta los casos de corrupción que afectan al PP. Iglesias ha vuelto a poner en valor la gestión de "los Ayuntamientos del cambio" como muestra de que Podemos está capacitado para gobernar España. "Además de ser un partido lleno de corruptos, ustedes gobiernan mal, básicamente porque cuando se roba se gobierna mal", ha añadido Iglesias. También ha afirmado que a los dirigentes del PP "se les debería caer la cara de vergüenza" porque tienen a compañeros de filas en la cárcel. Para concluir, ha dicho a la bancada popular que "ustedes están viviendo un epílogo, porque su proyecto no es el futuro de España".