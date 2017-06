Rajoy: "Es una moción contra la estabilidad de España"

Su intervención era una sorpresa. Mariano Rajoy ha decidido no esperar a que Pablo Iglesias presente su programa de Gobierno y ha replicado a Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos que ha utilizado 130 minutos de reloj para afear al presidente del Gobierno y a su grupo todos y cada uno de los casos de corrupción que le rodean. El jefe del Ejecutivo ha tirado de fina ironía para recordar a la formación morada que llegan hoy al Parlamento con una moción de censura fallida que va "contra la estabilidad de España".

Rajoy insistió en el argumento de que con esta moción de censura fallida "gana España y ustedes pierden", en una clara referencia a la bancada morada, a la que le recordó que como presidente del Gobierno "leo los periódicos, acato las sentencias y las habladurías las desprecio. Si quería asaltar el cielo se ha equivocado de puerta". Tras el aplauso acalorado de la bancada azul, el jefe del Ejecutivo recordó que "lo que menos necesita España son iniciativas como esta: puro ejercicio de oportunismo al servicio mezquino interés privado".

El líder del PP se aferró a que esta legislastura lleva siete meses en funcionamiento para afear a Podemos que ya esté pidiendo resultados. "Esta es una moción chusca que se anuncia sin candidato, renuncia a sus objetivos y censura a un gobierno recién nacido". Rajoy utilizó todo tipo de calificativos para descalificar la moción de censura de Podemos. La llamó "trampantojo", "moción de censura de fogueo", "una parodia pintoresca".

También hubo una reflexión sobre la corrupción, el tema estrella en la intervención de Irene Montero. Mariano Rajoy entonó el mea culpa y dijo que esta lacra no solo preocupa a los españoles, "también al PP y a mí". Sin embargo, Rajoy hizo gala de que "los casos de corrupción que afloran no son por casualidad. He prometido que iba a luchar contra la corrupción y estoy cumpliendo". El jefe del Ejecutivo dijo que este problema no se acabará con mociones, "se acabará porque hemos tomado medidas y aprobado leyes que dificultan la corrupción".

Presentar una moción de censura que no va a prosperar ha sido la fuga que Mariano Rajoy ha encontrado para atacar a Podemos. "Da la impresión de que para ustedes eso del candidato no era fundamental, sino un mero trámite administrativo. Después de confirmar la candidatura de Iglesias aseguraron estar dispuestos a renunciar a la misma a favor del señor Sánchez". Para Rajoy, lo importante de la moción era "echar al PP del Gobierno. Todo lo demás era secundario. ¿Cómo es posible?".