Martes y 13 de censura en el Congreso: una necesidad para Podemos y un show para el PP

Es martes y 13, jornada propicia para las bromas, pero para Pablo Iglesias es el día de la verdad. El líder de Podemos está ante el reto más importante de su fulgurante carrera política. Una moción de censura contra Mariano Rajoy que puede terminar siendo un sonoro fracaso o un éxito no menos ruidoso. Para salir victorioso de este complejo órdago, Iglesias presentará su perfil más solemne, de presidenciable, con una batería de propuestas con las que demostrar que el partido morado es la única alternativa al Partido Popular.

El resultado del debate no está en cuestión, porque solo 82 diputados respaldarán esta iniciativa parlamentaria cuando se necesitan 176 votos (mayoría absoluta) para desalojar al presidente del Gobierno. Lo que está en juego en este debate con solo dos precedentes en la historia (las mociones de Felipe González y Antonio Hernández Mancha en 1980 y 1987, respectivamente) es si se convertirá en el show que prevén desde el partido gobernante o si se visualizará la necesidad de higiene democrática que propugnan desde el partido morado.

Las principales propuestas de Podemos

Desde Podemos insisten en negar que esta moción sea un artefacto para montar un circo en el Congreso o para erosionar al PSOE. Admiten, eso sí, que pretenden ubicarse como única alternativa de gobierno al PP. Y agregan que serán muchas y muy duras sus críticas a la corrupción del Ejecutivo de Rajoy. Eso sí, parece que será Irene Montero quien se encargará de esos ataques, mientras Iglesias mostrará, como ya se ha dicho, su perfil más solemne.

Como prueba de que pretenden evidenciar ante los españoles que están listos para gobernar, en Podemos remarcan que su líder se va a centrar en las propuestas, teniendo en cuenta que toda moción de censura requiere la presentación de un programa de gobierno. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL adelantan algunas de esas medidas, centradas en la lucha contra la corrupción y en una reforma fiscal.

Desde el punto de vista de la regeneración democrática, Iglesias propondrá, entre otras cosas, una nueva ley de financiación de los partidos políticos que limite el endeudamiento bancario de las formaciones. También propondrá un nuevo sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, que sería elegido por el gobierno pero de entre una terna elegida por mayoría cualificada del Congreso. Además, Iglesias pondrá sobre la mesa una ley que prohíba las puertas giratorias, uno de los caballos de batalla de Podemos.

En cuanto a la subida de impuestos, fuentes del partido morado explican que "el objetivo de la reforma fiscal que proponemos no es incrementar los impuestos, sino hacer pagar a los grupos que ahora no están contribuyendo". Se trata de subir la tributación a las rentas altas -por encima de 60.000 euros-, recuperar el impuesto de patrimonio o rehacer el impuesto de sociedades a las grandes empresas. Propuestas todas que detallará Iglesias en esta moción de censura.

Así lo ven PP, PSOE y Cs

Los otros tres grandes partidos ven esta iniciativa con una óptica distinta a Podemos. El Partido Popular mantiene en suspense si Mariano Rajoy finalmente intervendrá en la moción de censura propuesta por Unidos Podemos. Según el reglamento del Congreso, los miembros del Gobierno tienen potestad para intervenir en el debate cuando así lo deseen. De momento, todos los ministros ya recibieron la orden de prepararse "su terreno" por si les toca salir a la tribuna de oradores.

Podemos utilizará este pleno para mostrar la debilidad de un Gobierno en minoría, no para que Cristina Cifuentes pero no será fácil. En la bancada azul son conscientes de que, no para que la moción prospere. En el PP quieren evitar el debate bronco y su objetivo es debatir sobre el programa que presente el candidato Iglesias. Sin embargo, son conscientes de que la portavoz parlamentaria de la formación morada, Irene Montero, sacará su peor hemeroteca. Quieren evitar "el show" que protagonizó en su propia moción la semana pasada en la Asamblea de Madrid pero no será fácil.

El PSOE ha decidido ponerse de perfil. Este lunes, una reunión del grupo parlamentario decidió la abstención de los 84 diputados socialistas por mandato de Pedro Sánchez. El portavoz parlamentario, José Luis Ábalos, será el encargado de defender una postura que consideran justificada por compartir los motivos de Podemos pero no la candidatura de Iglesias. Sánchez no acudirá al hemiciclo como invitado, según ha confirmado su equipo.

"La izquierda tiene que ser una esperanza, no un elemento de frustración. No basta con indignarse. La izquierda tiene que dar alternativas a la indignación", dijo Ábalos este lunes, anticipando que parte de su discurso estará en criticar a Podemos por no representar una alternativa real. El PSOE tratará de centrarse en la censura a Rajoy, pero espera duras críticas de Podemos, a quien está dispuesto a recordarle que si el presidente del PP sigue en la Moncloa es porque Iglesias dijo "no" a Sánchez el año pasado.