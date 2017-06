El PSOE propone la reprobación de Montoro tras la sentencia del TC sobre la amnistía fiscal

El PSOE ha propuesto en el Congreso de los Diputados la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la denominada amnistía fiscal, según ha anunciado hoy el portavoz socialista en la Cámara Baja, Jose Luis Ábalos.

En una rueda de prensa en la sede del PSOV-PSOE, Ábalos ha insistido en que solicitarán al Gobierno la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal y ha precisado que el PSOE no descarta pedir una comisión parlamentaria de investigación sobre este asunto.

La proposición no de ley presentada hoy en el Congreso plantea la reprobación del ministro de Hacienda "por haber beneficiado a los defraudadores vulnerando principios constitucionales mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes".

El texto añade que en la mayoría de "tramas de corrupción que se han venido conociendo ha habido implicados que se beneficiaron de la amnistía fiscal" y cita explícitamente a Luis Bárcenas, familiares del expresidente catalán Jordi Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

"Se ha quebrado la ejemplaridad del Estado"

"Me extraña ver declaraciones del portavoz del PP pidiendo excusas como si fuese una pequeña cosa. Dice que observaba un error de forma pero no de fondo en este asunto", ha apuntado Ábalos, para quien "lo dramático de esto es el fondo, que se ha quebrado la ejemplaridad del Estado dando facilidades a aquellos que no cumplen".

"Además de una medida injusta era una forma de impedir la lucha contra la corrupción, porque buena parte de estos fondos amnistiados venían de prácticas corruptas", ha opinado el portavoz socialista, quien cree que la sentencia del Constitucional es "demoledora para cualquier Gobierno" y, en consecuencia, ha pedido la dimisión de Montoro.

Su reprobación, ha agregado no será la única medida que se planteará en el Congreso, sino que "en la próxima sesión de control se incluirá una interpelación al ministro y a continuación una moción subsiguiente en la que plantearemos la reprobación" de Montoro.

Asimismo, ha indicado que el PSOE seguirá planteando "medidas más duras desde el punto de vista parlamentario", al objeto de conocer el listado de los beneficiarios de la amnistía fiscal, sin descartar la petición de una comisión de investigación al respecto.

Moción de censura alternativa a la de Podemos

Al igual que sucedió con la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, Ábalos cree que "se verá la catadura moral de este Gobierno, el caso que le hace a la soberanía popular, cuando en cualquier otro país esto hubiese supuesto una dimisión inmediata" y pese a que, en su opinión, existe una "unanimidad clara respecto a que Montoro no puede seguir en el Gobierno".

"Esto es una demostración de cómo el PP ha usado las instituciones para encubrir a supuestos corruptos en su organización. Cuando esté todo el Gobierno reprobado será un ejemplo muy bonito para el mundo entero", ha ironizado.

Preguntado sobre si este asunto puede cambiar la mirada del PSOE respecto a la moción de censura planteada por Podemos, Ábalos ha respondido que no, que "este Gobierno merece ser censurado, pero en una moción de censura se ha de introducir una alternativa, un candidato con un programa, y la verdad es que le falta madurez a esta iniciativa".