Carmena no cierra la puerta a presentarse a la reelección de la alcaldía de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha considerado este miércoles que la mitad de la legislatura no es momento de hablar de su sucesión, sino de su gobierno municipal. Además, ha opinado que cuando queden seis meses "habrá que ver qué tipo de sucesión hay, y si hay sucesión o no".

La alcaldesa de Madrid se ha pronunciado de este modo durante un desayuno informativo con periodistas en el edificio municipal de la Plaza de la Villa. Nada más tomar la palabra, ha pedido que no se enfadasen con ella porque tenía intención de no hablar del "ruido mediático" de su sucesión.

La regidora madrileña ha respondido a una cuestión a su juicio "habilísima" sobre cuándo cree ella que es el momento de hablar de ese asunto y si va a pedir a sus ediles que no se pronuncien.

"No le voy a prohibir a nadie que hable porque no es mi estilo", ha dicho la alcaldesa, que ha advertido de que los demás pueden hacer "lo que quieran" pero su actitud va a ser "una no respuesta".

Carmena ha declarado esto después de que en los últimos días varios medios de comunicación hayan apuntado al ex Jemad Julio Rodríguez como uno de los posibles candidatos de Podemos a la Alcaldía de Madrid en 2019.

La alcaldesa de Madrid concurrió a los comicios de 2015 avisando de que solamente iba a estar una legislatura en el Ayuntamiento, una idea que desde entonces ha venido repitiendo en múltiples ocasiones. La última en el debate del estado de la ciudad de hace dos semanas.