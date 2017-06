Cuando la embajada de Italia se convierte en 'discoteca': "No se puede dormir, esto es un escándalo"

La primavera en la embajada de Italia es invierno para los vecinos de los edificios que la rodean. Cuando el termómetro calza más de veinte, los jardines de la sede diplomática acogen lo que, consularmente, denominan "eventos". "¡Son fiestas! Con su música, sus bailes y hasta batucada", relata un hombre que tuvo que llamar a la Policía hasta en dos ocasiones por culpa del ruido.

Por la noche, calor y ventanas abiertas. Madrid lo exige. "Imagínate, así es imposible dormir. No paran hasta cerca de la una de la madrugada", sigue Martín -prefiere utilizar un nombre ficticio-, que vive en la calle Lagasca, una de las cuatro avenidas que, junto a Juan Bravo, Velázquez y Padilla, abrocha el palacete de los italianos.

Entre calada y calada, Martín recuerda las vueltas en la cama del pasado jueves 25 de mayo. A media tarde, un cuarteto de cuerda recibía en la embajada a los invitados al lanzamiento de una revista de moda. La segunda parte, la que exasperó a los vecinos, incluyó un Dj y música electrónica. "No tenemos por qué aguantarlo".

Sin ser de noche, el día que el Real Madrid ganaba La Liga en Málaga, el edificio consular italiano, barroco, bucólico, se vistió de fiesta para un evento que promocionó vestidos de novia. "No se estiró hasta por la noche, pero ¿por qué tenemos que sufrir ese maldito ruido?".

En conversación con este periódico, la Policía municipal ha confirmado haber intervenido en la embajada tras las denuncias de los vecinos. Tras la llegada de la patrulla, se redujo el volumen: "Pero lo hicieron con mala educación, lo bajaron un pelín, pero seguía molestando", dice uno de los afectados.

"Los vecinos ya se han cansado"

Un joven de no más de veinte años se suma a la queja de Martín, aunque con menor efusividad: "Sí, la gente se está quejando de eso. Hacen mucho ruido". Se cruza en el portal con una madre que corre al colegio a por sus hijos: "¡No llego! Ojalá pudiera quedarme. A mí no me molesta particularmente, pero es cierto, los vecinos se están empezando a cansar".

Un treintañero, de traje, probablemente en un hueco que ha sacado para comer, quita hierro al asunto: "¡No hagas ni caso! Aquí son muy protestones. No se oye nada, por mí que sigan haciendo eventos. Una vez cantaron una ópera muy agradable". Le corta un hombre a través del telefonillo: "¡Yo he tenido que llamar tres veces! No me hicieron ni caso, aquí no vino nadie".

El Gobierno de Manuela Carmena, a preguntas de este diario, explica que abrirá un canal de comunicación con la embajada para tratar de solucionar este problema de convivencia.

¿Qué dice la embajada?

La embajada de Italia llegó al barrio Salamanca a finales de 1939, tras adquirir este palacete de estilo barroco francés, antes de los marqueses de Amboage. El edificio principal, de tres alturas. El jardín: 680 metros cuadrados.

Desde el gabinete de comunicación, aseguran que esta es la "primera noticia" que tienen de las quejas vecinales, a pesar de la intervención de la Policía municipal, confirmada por el propio cuerpo a EL ESPAÑOL. Reconocen que, "con el buen tiempo", se incrementa el número de eventos, "con los que se da un uso provechoso a las instalaciones al aire libre".

Pero, ¿qué tipo de "fiestas" organiza la embajada de Italia? ¿Cuál es el criterio para acoger a las empresas? ¿Existe alguna tarifa? "Se trata de actividades de promoción económico-comercial de empresas italianas o de empresas con actividades relacionadas con Italia, todas ellas en el ámbito de la representación diplomática típica de una embajada", detalla un portavoz. ¿Qué tienen que ver las revistas de moda y las novias con el país italiano?

"Un informe policial"

Tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el edificio diplomático, explican que es la normativa municipal la que configura su funcionamiento en lo relacionado con las "fiestas". Un portavoz de la concejalía de este distrito asegura que pedirán un informe policial por si hubiera algún expediente que recogiera lo sucedido.

Sigue el buen tiempo y con él las "fiestas", consularmente "eventos", que celebra la embajada de Italia. "La semana pasada fueron tres", dice el del telefonillo de Lagasca. "¡Esto es un escándalo!", repite Martín.