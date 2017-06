Cifuentes reconoce que no supervisó la adjudicación de los contratos pese a figurar en el Comité de Expertos

Cristina Cifuentes formó parte de dos de los órganos que supervisaron los contratos de cafetería que la Asamblea de Madrid otorgó al empresario Arturo Fernández y que la Guardia Civil sospecha irregulares. El informe de la UCO los considera una presunta contrapartida a la donación de 160.000 euros que el exlíder de la patronal madrileña hizo al Partido Popular.

El acuerdo de PSOE, Podemos y Ciudadanos obligó a la presidenta de la Comunidad a comparecer en la comisión que investiga la corrupción en el parlamento madrileño. "Nerviosa", "casi al ataque", Cifuentes reconoció haber cometido el "pecado" de no haber valorado los informes técnicos que procuraban la adjudicación en favor de Arturo Fernández.

"Me limité a asentir"

La presidenta del actual Ejecutivo madrileño integró tanto el Comité de Expertos que evaluó las propuestas presentadas como la Mesa de Contratación, que justo a continuación volvía a evaluar el trabajo del propio comité. En uno y otro sitio, Cifuentes se limitó a "asentir": "Mi intervención fue dar por buena la valoración de los técnicos".

Ante el asombro de la oposición, que veía como Cifuentes se desmarcaba de los presuntos contratos irregulares a pesar de figurar su firma en ellos, la presidenta repitió: "Siempre que he presidido una mesa de contratación, que he estado en un comité de expertos o que he tenido que participar en un proceso de licitación, me he atenido al criterio técnico. ¡Siempre!".

Un paso más allá y preguntada por su percepción acerca de la presunta irregularidad de estos contratos, volvió a enviar balones fuera y aseguró que se apostó por la empresa de Arturo Fernández porque "así lo creyeron la Mesa de Contratación y la Mesa de la Asamblea". Además, apostilló Cifuentes, "el resto de empresas no presentaron alegaciones".

Cifuentes llegó a presidir el Comité

Cifuentes no sólo integró ese Comité de Expertos, sino que lo presidió, por lo menos en la sesión del 21 de junio de 2011, tal y como reveló este periódico. Aquel día, la reunión se celebró en su despacho y no hubo debate sobre la valoración de las ofertas, tal y como confirmó la propia presidenta en su comparecencia de este viernes.

Pero, ¿qué hacía la líder del Ejecutivo madrileño en el Comité de Expertos? En cuanto a la Mesa de Contratación, formó parte de ella de modo cuasiautomático, por su condición de vicepresidenta de la Cámara. En cambio, dijo no recordar quién la propuso para el Comité, aunque sí remarcó que fue nombrada por unanimidad.

"Fue en 2009, no lo recuerdo, nos reuníamos todas las semanas, no lo sé. Quizá me eligieron porque fui muy combativa con el tema de la cafetería. Puede preguntárselo a cualquier diputado, aquí no se comía bien. Yo comía en la Asamblea todos los días".

¿Bebidas espirituosas?

Las palabras de Cifuentes desataron las risas de los portavoces de la oposición. Ramón Espinar, de Podemos, le preguntó si era "experta agroalimentaria o catadora profesional". Ante eso, la número uno del PP madrileño contestó: "Usted sí que sabe de bebidas espirituosas". Lo dijo, por error, refiriéndose a la Coca-Cola que bebió Espinar cuando su partido las prohibía por la bronca de esta empresa con sus trabajadores. Dándose cuenta de su lapsus, la presidenta apostilló: "Me refería a las bebidas con gas".

El Partido Popular habló de "linchamiento" y "circo" contra la presidenta programado por la oposición, pero fue su grupo quien, con una escenografía cuidada hasta el detalle, organizó un pasillo de aplausos, gritos y vítores en favor de Cifuentes, celebrado justo antes de que compareciera en comisión.