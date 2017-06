Pedro Sánchez: "Me siento muy próximo a los votantes de Podemos"

Pedro Sánchez quiere conquistar a los votantes de Podemos a costa de su líder. En una comparecencia en la Feria del Libro de Madrid, el secretario general electo del PSOE ha asegurado que comparte los motivos de la moción de censura presentada por Pablo Iglesias, pero no sus formas.

"Lo digo claramente. Yo en particular me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, con las cuales no coincido ni comparto", ha dicho.

"Una etapa muy negra"

"El Gobierno de España es evidentemente censurable" por la "utilización tan partidaria que se está haciendo de las instituciones públicas", entre ellas la Fiscalía, ha dicho Sánchez. Pero el PSOE no va "a formar parte de una moción de censura en la que no dan los números para que Rajoy deje de ser presidente del Gobierno", ha dicho.

Sánchez se ha referido a la dimisión del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, que llega "tarde y llega mal", según él. "Estamos viviendo una etapa muy negra en la historia democrática de nuestro país", ha dicho, antes de asegurar que "es posible otra España, una España donde se abran las puertas a la regeneración, a la transparencia, a la ejemplaridad, a la decencia en el hacer público de nuestros representantes en las instituciones. Antes o después, esa etapa se abrirá paso en España", ha prometido.