Moix admite que "calculó mal" al no comunicarle a Maza que poseía el 25% de una sociedad 'offshore'

"Es indudable que calculé mal", ha admitido Manuel Moix, el fiscal anticorrupción, este miércoles en una entrevista en Ondacero, en referencia a su decisión de no haber avisado a José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, de su participación en una sociedad offshore con sede en Panamá.

Aún no se ha reunido con Maza para explicar lo sucedido. "Nos veremos esta noche o mañana", en referencia al jueves.

Moix no vio en su momento que este hecho tuviera "ninguna relevancia". "Es de una herencia", ha insistido, "y estaba todo declarado, legalizado y no hay incompatibilidad".

"No tengo ningún apego al cargo"

También ha analizado su idoneidad para continuar en el cargo. "No tengo ningún apego al cargo, no voy a aguantar cueste lo que cueste, valga lo que valga. No tengo ningún interés en mantener la situación si finalmente se considera que no soy el más idóneo". Maza y él aún tienen pendiente una conversación. "Cualquier solución me parecería razonable".

La sociedad offshore le pertenece en un 25%. "Se puede entender que estéticamente no es correcto, pero lo que hay que valorar es si influye o no en el ejercico de las funciones". Desde algunos compañeros ha recibido también criticas, cuestionando su imparcialidad. "Respeto a esa opinión pero no tengo nada que decir".

Según Manuel Moix, descubrió la existencia de la sociedad con sede en Panamá cuando falleció su padre. "La vivienda que heredamos mis hermanos y yo no estaba a nombre de mi padre y sí de esa sociedad. No se disolvió por una cuestión económica. Era inasumible ese coste". Moix ha insistido en la legalidad de esa titularidad. "Todo está legalizado. He cumplido con hacienda y la ley de la manera más estricta y escrupulosa. No sé nada más. He pagado mis impuestos, que es lo que tenía que hacer, y no sé nada más".