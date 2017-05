Iglesias enfocará su moción de censura hacia Sánchez para obligarle a definirse

Pablo Iglesias prepara a conciencia el reto más importante de su carrera política. El líder de Podemos acude el próximo 13 de junio al Congreso de los Diputados como candidato alternativo a la presidencia del Gobierno de la moción de censura que su grupo parlamentario ha interpuesto contra Mariano Rajoy. Con los precedentes en la retina de Felipe González y Hernández Mancha y sabedor de los “riesgos” que entraña la apuesta, Iglesias ya trabaja en su discurso. Aquí siguen algunas de las claves de lo que dirá para defender una iniciativa que perderá.

Plantearse como única alternativa al PP

“Hay que echar al PP porque está parasitando las instituciones”. Este es el mantra que han repetido Iglesias y el resto de portavoces de Podemos desde que anunciaron, un mes atrás, que promoverían una moción de censura. Será la principal línea de argumentación de Iglesias. A juicio de Podemos, la formación gobernante es una “organización criminal” que, amén de protagonizar numerosos escándalos de corrupción, utiliza a los fiscales, jueces y policías para ocultar dichos escándalos. Frente a esto, Iglesias situará a Podemos y sus socios como un “bloque de cambio” que representa la única alternativa al PP para “construir un nuevo país” que, en su opinión, “ya se abre paso”.

El fin del “sistema del turno”

En la alocución de Iglesias habrá, sin duda, referencias desde el punto de vista histórico a lo que supone el fenómeno de Podemos en el contexto actual. Como profesor de ciencia política que es, el secretario general de la formación morada defenderá que “España ya ha cambiado” porque en las dos últimas elecciones generales se han dinamitado “las geografías políticas” anteriores. Ahora hay cuatro grandes partidos en un país que está cambiando. Se ha acabado el coto cerrado del bipartidismo que generaba una suerte de “sistema de turno de partidos” como en la Restauración Borbónica.

La “patria” que es “mejor que el Parlamento”

“España es mejor que su Parlamento”. Esta será otra de las ideas fuerza en el discurso de Iglesias para defender la moción de censura contra Rajoy. Se trata de erigirse en defensor de los ciudadanos frente a unos políticos incapaces de hacer frente a las corruptelas del Gobierno. Se trata de una tesis que entronca con el resultado fallido de la moción de censura. “No vamos a ganar esta moción de censura en el Congreso, pero ya la hemos ganado en la calle”, afirman desde el partido morado. Transmitir esta idea va de la mano de un discurso patriótico como el que Iglesias pronunció en la concentración organizada en la Puera del Sol en defensa de la propia moción de censura.

Contra “la trama” y el Ibex 35

Teniendo en cuenta el rumbo que sigue Podemos desde Vistalegre II, uno de los temas principales en la intervención de Iglesias será denunciar los turbios manejos de “la trama” que, a su juicio, gobierna España en la sombra. Esa aleación de los poderes fácticos del mundo empresarial -en especial el Ibex 35-, político, económico y mediático estará en el punto de mira del líder de Podemos. Señalar los vínculos entre esos diferentes poderes será una de sus tareas principales.

Señalar (y erosionar) al PSOE

Sin duda, el principal destinatario político del discurso de Iglesias en la moción de censura es el Partido Socialista. Sea con un tono duro o suave, el caso es que el líder de Podemos señalará la contradicción del nuevo PSOE de Pedro Sánchez. Siempre según la visión del partido morado, el secretario general de los socialistas ha ganado las primarias por defender su oposición a Rajoy, por lo que no se entiende que no respalde una moción de censura para desalojarlo ya del poder. En realidad, más allá de las palabras, esta iniciativa parlamentaria está diseñada para erosionar al PSOE porque ambas formaciones siguen enfrascadas en su particular lucha por la hegemonía en la izquierda política. De ahí que una de las cuestiones más interesantes del discurso sea ver cómo se refiere Iglesias a los socialistas.

“Sabemos gestionar”

Otra de las claves en la estrategia de Iglesias será señalar el papel de sus socios políticos a lo largo y ancho de España. Desde hace tiempo Iglesias siempre remarca en sus discursos el papel que están ejerciendo los llamados “Ayuntamientos del cambio” en ciudades como Madrid, Barcelona o A Coruña. Desde la óptica de Podemos, la gestión de estos consistorios está siendo modélica, por lo que se demuestra que, como suele repetir Iglesias, “nosotros sabemos gestionar las instituciones mejor”.

Un guiño feminista: Montero defenderá la moción

Además de las palabras de Iglesias, en Podemos preparan con mimo las intervenciones del resto de portavoces. Será Irene Montero quien defienda el voto afirmativo a la moción de censura. Esto supone que, como ella misma señalaba en la protesta de la Puerta del Sol, por primera vez una mujer defenderá en la tribuna de oradores del Congreso esta posición. Una suerte de guiño feminista en una formación que desde hace tiempo apuesta claramente por “feminizar la política”. Las confluencias de Podemos -IU, En Comú y En Marea- también tendrán voz en el debate de la moción de censura.

A todos estos asuntos hay que sumar, claro está, que Iglesias preparará alguna de sus sorpresas dialécticas para enmarcar el debate y construir su propio relato. La “máquina de guerra electoral” que es Podemos todavía no ha podido “tomar el cielo por asalto”. Es hora de inventarse otra metáfora que marque el futuro del partido.