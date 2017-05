Susana Díaz intenta blindarse frente a Sánchez precipitando su congreso en Andalucía

No han pasado ni 24 horas de su derrota en la batalla por el control del PSOE, pero Susana Díaz ya ha puesto a trabajar la maquinaria andaluza. El objetivo: blindar su poder orgánico en Andalucía -territorio que controla desde noviembre de 2013 y única comunidad que la ha respaldado de forma mayoritaria- ante posibles represalias de Pedro Sánchez, que la ha arrollado en las primarias con más del 50% de los votos tras una tensa campaña.

La nueva hoja de ruta ya está en marcha y pasa por convocar el congreso regional del PSOE-A los días 29 y 30 de julio. Una fecha precipitada en el calendario socialista que complica a los sanchistas la opción de armarse y poder presentar un candidato alternativo a la Secretaría General del PSOE de Andalucía -como así han apuntado algunos dirigentes afines al nuevo líder del PSOE- que le dispute el liderazgo a Susana Díaz.

Un aprieto para los 'sanchistas'

La carrera por revalidar su poder en Andalucía ya ha comenzado. La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A llegaba a la estación de Santa Justa de Sevilla este lunes después de la amarga noche en la calle Ferraz (Madrid) para, sin perder tiempo, reunirse con los ocho secretarios provinciales de la región para plantear esta cuestión. Más tarde, sobre las 20 horas, estaban citados los responsables de algunas agrupaciones locales de la provincia de Sevilla.

El siguiente paso se dará este martes, cuando está previsto que se celebre la Comisión Ejecutiva Regional donde se consensuarán los plazos. A continuación, el lunes 29 de mayo se reunirá el Comité Director del PSOE andaluz, que pondrá la fecha del citado congreso regional y solicitará la autorización de la dirección del partido en Madrid. Cuando esto ocurra, el PSOE seguirá en manos de la gestora.

Si el equipo de Pedro Sánchez quiere plantar cara a Susana Díaz, no podrá demorar mucho la decisión. De confirmarse la hoja de ruta de la dirigente andaluza, los sanchistas tendrán que poner el nombre de un candidato sobre la mesa a partir del 19 de junio para dar comienzo al proceso de primarias con la recogida de avales. Será, pues, justo el día después de que Pedro Sánchez sea ratificado como líder del PSOE en el congreso federal.

Dos listas en el PSOE andaluz

La decisión de los sanchistas de presentar o no un candidato alternativo a controlar el PSOE-A podría marcar la ya complicada relación entre el renacido secretario general del PSOE y la lideresa andaluza. Para Susana Díaz supondría toda una declaración de guerra si le plantan batalla en su feudo y, para Pedro Sánchez, podría ser arriesgado disputarle el liderazgo a la secretaria regional con más poder del país y no ganar.

El equipo de Sánchez ya ha mostrado, sin embargo, la intención de batallar por el poder orgánico a Susana Díaz. Primero lo dijo el responsable de Estrategia y Comunicación, el andaluz Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en una entrevista con Diario de Sevilla en la que aseguró que habría “dos listas a la Secretaría General del PSOE-A”; y este mismo lunes lo ha advertido Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas, “si no es posible un entendimiento” entre ambos sectores.

Susana Díaz no quiere más sorpresas y está dispuesta a refugiarse en la Junta y en el PSOE-A para mantener su cuota de poder orgánico con el control de la federación socialista más importante. Sus intenciones ya se vislumbraron tras en sus primeras palabras como perdedora: mandó un “agradecimiento especial” a los militantes andaluces que la respaldaron “de manera importante”, pues “son ellos los que conocen de cerca las políticas socialdemócratas que llevan a cabo desde la Junta”.

Una situación difícil para Díaz

Andalucía ha respaldado sin fisuras a Susana Díaz con 31 puntos sobre Pedro Sánchez (24.519 votos, el 63,19% frente a los con 12.274 sufragios, el 31,63%, de la candidatura sanchista), pero se han dado dos cuestiones inquietantes para la socialista andaluza: ha obtenido menos votos que avales (24.519 frente a 26.551) y Cádiz capital se ha descolgado a favor de Pedro Sánchez. En el resto de España, ha perdido.

La lideresa andaluza ha salido muy tocada de este proceso de primarias, pero no hundida. Susana Díaz pretende pasar página y centrarse en consolidar su liderazgo en Andalucía, pero también poner en un difícil compromiso al renacido secretario general del PSOE: deberá posicionarse sobre el futuro socialista en la región respaldando o no a la baronesa. Si habrá revancha sanchista o no, es una incógnita de momento.

La presidenta de la Junta no sólo tiene que reforzar su poder interno, sino que también debe hacerlo desde el punto de vista institucional. Su sonoro batacazo en las primarias nacionales le ha supuesto un importante desgaste que sus adversarios políticos no han dejado pasar. Desde Ciudadanos, su socio, ha anunciado que va a pedir una reunión para evaluar el pacto que permitió a Susana Díaz ser presidenta, mientras que el PP ha pedido, directamente, su dimisión.