Podemos fleta autobuses de toda España para dar oxígeno a una moción de censura sin apoyos

Podemos vuelve este sábado a la Puerta del Sol. Allí nació el espíritu del 15-M sin el que el partido morado no hubiera sido posible. Allí se manifestó en enero de 2015 la formación de los círculos, cuando liderada las encuestas y Pablo Iglesias aspiraba a ganar las elecciones generales. Y allí este 20 de mayo se reunirán otra vez los líderes de Podemos y sus fieles para poner en marcha la moción de censura contra Mariano Rajoy. Decenas de autobuses de toda España llegarán a Madrid para dar oxígeno a una iniciativa condenada al fracaso en el Congreso pero tal vez no en las calles.

Como con casi todo lo que rodea a esta moción de censura, el suspense y el hermetismo se imponen en Podemos. Así, desde la formación liderada por Iglesias no se han facilitado cifras sobre los autocares que llegarán a la capital de España. Pero, en todo caso, los morados pretenden que la protesta sea una demostración de fuerza gracias a una presencia multitudinaria. Una exhibición de músculo frente a quienes consideran que la moción "nace muerta", en palabras pronunciadas este viernes por Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP.

Un mitin y un Consejo Ciudadano previo

En puridad, no se trata de una manifestación, sino de una concentración con hechuras de mitin electoral. Los principales líderes del partido de los círculos tomarán la palabra. Fuentes de Podemos consultadas por EL ESPAÑOL hablan de "bastantes intervenciones", destinadas, todas ellas, a un mismo objetivo: reforzar esta polémica iniciativa parlamentaria y arremeter contra la corrupción del Gobierno de Rajoy.

No hay muchos detalles más sobre la protesta, pero sí es seguro que Podemos calentará la protesta desde la mañana. Porque se celebra, a partir de las 10.00 horas, la reunión del Consejo Ciudadano, máximo órgano entre Asambleas. En ese marco, Iglesias pronunciará un discurso que aunará las claves interna y externa del partido morado. Las discrepancias entre corrientes del pasado parecen haber desaparecido. Y respecto a la moción hay acuerdo total entre pablistas y errejonistas.

Señalar al PSOE

También existe un acuerdo total en el partido morado sobre la necesidad de aprovechar esta moción para erosionar al PSOE. Se trata de preparar el terreno para en el futuro señalar la contradicción del Partido Socialista porque, gane quien gane las primarias, Pedro Sánchez o Susana Díaz, no apoyará esta iniciativa y, por ello, Rajoy seguirá gobernando. Munición para Podemos.

Este viernes, tras registrar la moción de censura en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ya apuntaba en esa dirección al decir que "la pregunta ahora es si las fuerzas políticas van a querer sostener o no al Gobierno corrupto de Mariano Rajoy", en cristalina referencia al PSOE y Ciudadanos. "Hasta que se vote, hay tiempo de rectificar", contestaba a la pregunta de si esperan un viraje de los socialistas.

¿Irrumpir en las primarias?

A Podemos le han acusado por activa y por pasiva de haber convocado esta moción de censura y esta manifestación para irrumpir en las primarias del PSOE. De hecho, este viernes no faltaban las voces que apuntaban a que la presentación de la iniciativa a 48 horas de la contienda de los socialistas era una maniobra para influir en el resultado en favor de Susana Díaz.

Sin embargo, los portavoces del partido de los círculos siempre han mantenido la misma tesis: la lucha interna de cualquier partido no deben condicionar la "urgencia" de su moción de censura ante la situación de "emergencia nacional" por los casos de corrupción que salpican al Gobierno.

El propio Iglesias ahondaba en esta idea este viernes tras un acto en la Universidad Complutense. Cuando le preguntaron por la cercanía entre el registro de la moción y las primarias del PSOE, el líder de Podemos decía que ellos "no deciden" cuándo aparece la operación Lezo o las conversaciones telefónicas entre Eduardo Zaplana e Ignacio González."No hemos decidido el calendario de escándalos, el calendario viene impuesto por la corrupción del PP no lo hemos decidido nosotros", agregaba". Además, sabedor de la derrota segura que cosechará en el Congreso, afirmaba que la moción de censura "va a ganar mayoritariamente en la sociedad civil". Una sociedad que, a su juicio, "votó mayoritariamente en contra del PP" y sufrió el "engaño" de PSOE y Ciudadanos al dejar gobernar a Rajoy.