Cristina Cifuentes: "Siempre voy a defender a la Guardia Civil, eso no quita para que puedan cometer errores"

Un pacto "histórico" por la Cañada real ha reunido en la Puerta del Sol a los dirigentes de todos los partidos con representación en Madrid. Cifuentes, anfitriona, por ser el palacio sede de su Gobierno.

Los líderes de Podemos, PSOE y Ciudadanos, en los corrillos, se han mostrado sorprendidos por las "críticas" de Cifuentes al informe de la Guardia Civil, que la vincula a un presunto delito de cohecho y prevaricación. Minutos más tarde, la presidenta de la Comunidad ha aclarado: "Siempre voy a defender a la Guardia Civil y a la UCO, pero eso no quita para que se puedan cometer errores. Respeto el informe, pero tengo mi opinión, y es sobre quien en concreto lo haya redactado".

Para ilustrar su postura, ha asegurado que varios guardias civiles le han enviado mensajes de apoyo tras conocerse el informe: "Como delegada del Gobierno fui jefa del cuerpo y estoy orgullosísima, hacen un gran trabajo".

Rodeada de cámaras y micrófonos, ha dicho a los periodistas: "Los medios tienen la labor de informar, pero la última palabra es del juez".

Reiterando su honestidad, Cifuentes ha vuelto a dar explicaciones menos de doce horas después de haber convocado, en el mismo sitio, una intensa rueda de prensa.

"Seguro que ayer más de uno vio el telediario y dijo 'ala, otra mas', pero no, no voy a permitir en esto el 'difama que algo queda', soy una persona honesta, siempre lo he demostrado", ha empezado Cifuentes.

La filtración del informe de la Guardia Civil coincidía con la presentación de una moción de censura auspiciada por Podemos. Sin mencionar siglas, la líder del Ejecutivo madrileño ha dejado caer: "No creo en las casualidades, y menos en política".

Incluso ha asegurado que "los dirigentes de Podemos que están intentando debilitarla con esto no tienen dudas de su honestidad".

A pesar de que el juez ya ha mostrado su intención de no imputarla, Cifuentes ha insistido en que estudiará todas las acciones legales posibles contra quien haya intentado mancillar su honor. "Nunca he hecho nada ilegal, los ciudadanos madrileños lo saben".