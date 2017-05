Podemos cree que la grabación sobre Rajoy y Bárcenas refuerza su moción de censura

Las últimas revelaciones sobre la Operación Lezo, con una grabación sobre un chanteje a Mariano Rajoy incluida, refuerzan las tesis de Podemos para poner en marcha una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Así lo piensan en el partido de los círculos. Y así lo explicó este viernes la portavoz parlamentaria Irene Montero.

A raíz de las palabras de González sobre Rajoy y Luis Bárcenas y de la respuesta negativa del Gobierno -"no, no, no y no", dijo el portavoz del Ejecutivo-, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos afirmaba, en declaraciones a Las mañanas de Cuatro, que "detrás de tanta defensa de la ley y del decoro parlamentario del que habla el PP hay bastante podredumbre".

Montero ponía en duda las afirmaciones del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. "Si atendemos a lo que en este país ha pasado cuando alguien dice 'no es no', quizás volvamos a ver que 'el no es sí". Y destacaba que "el ministro ha hecho estas declaraciones no pensando en los españoles sino para proteger a su partido".

Además, la número dos de Podemos afirmaba que estas revelaciones de EL ESPAÑOL prueban que "el PP está parasitando las instituciones" y colocando a España en una "situación de excepcionalidad" que requiere la moción de censura contra Rajoy que plantea Podemos.

Primero, reunión del 'Gobierno en la sombra'

El partido liderado por Pablo Iglesias quiere marcar la agenda política de las próximas dos semanas con su moción de censura contra el jefe del Ejecutivo. Su hoja de ruta para preparar el terreno empieza este mismo sábado con la segunda reunión del grupo Rumbo 2020: Pensar el Gobierno, también conocido como Gobierno en la sombra de Podemos.

Si en la primera reunión los sabios de Podemos se centraron en lanzar una campaña contra el Ibex 35, en este segundo encuentro el tema monográfico será la moción de censura contra Rajoy. Una de las incógnitas por desvelar es cuándo se registrará en el Congreso la solicitud de la moción de censura, teniendo en cuenta que el reglamento prevé un período "no anterior de cinco días" desde que se registra la moción hasta que se produce la votación.

Los planes de Podemos pasan por registrar la iniciativa el próximo martes o miércoles, de forma que la moción de censura se celebre en la siguiente semana, la cuarta de mayo, entre los días 21 y 28. La dirección de Podemos ya tiene tomada la decisión, aunque todavía no la ha hecho pública. Si se cumplen los pronósticos de registrarla la próxima semana, Podemos no esperará al PSOE, que no tendrá nuevo líder hasta el domingo 21 de mayo. Es decir, el ganador o ganadora de las primarias del PSOE se encontrará con una moción de esta relevancia como primer asunto a tratar.

En todo caso, existen dudas legales de cuándo deberá convocar el pleno de la moción la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Por ello, las fechas todavía están en el aire.

¿Y quién será el candidato?

Más allá de cuándo la registre y de cuándo se celebre el debate en el Congreso, Podemos trabaja en lograr una gran manifestación el sábado 20 de mayo como respaldo a su iniciativa. La movilización de los cuadros de Podemos es total para lograr que la marcha sea multitudinaria, como muestra del apoyo social a una idea que no ha encontrado el respaldo de otros partidos políticos.

La gran duda que todavía está pendiente es si finalmente Pablo Iglesias será el candidato alternativo propuesto por Podemos. Como ya ha contado este diario, en el partido morado han barajado dar un golpe de efecto presentando a alguien que no sea Iglesias. ¿Se atreverá Podemos a dar esta sorpresa o apostará, como parece más lógico, por presentar a Iglesias? En los próximos días quedará claro.