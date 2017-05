Ariza reconoce la existencia de la cinta, pero niega el chantaje al presidente

El periodista Julio Ariza ha confirmado haber recibido en el pasado una grabación en la que un empresario hablaba de pagos en B al Partido Popular tal y como relató el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González al exministro Eduardo Zaplana en una conversación desvelada por EL ESPAÑOL. Ariza sí ha negado en cambio una parte de esa charla en la que el exmandatario madrileño le acusaba a él personalmente de haber usado ese audio para “chantajear” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

“Jamás hemos extorsionado ni tratado de chantajear a alguien”, ha declarado el periodista, quien relata “la existencia de un DVD en audio” que le llegó de parte de una fuente informativa que ha preferido mantener en el anonimato. González afirmaba en su conversación con Zaplana de hace dos meses e intervenida por la Guardia Civil en el marco del caso Lezo que esa persona era Ildefonso de Miguel, empresario cercano a Intereconomía y detenido el pasado 19 de abril en la misma operación por el presunto saqueo del Canal de Isabel II.

Ariza recuerda que en la cinta se escuchaba a un empresario reconocer pagos en B al Partido Popular. Se trataba de un empresario de Bilbao directivo de una empresa de tratamiento de aguas. Según la versión del periodista, la información la trabajó el equipo de investigación del periódico del grupo La Gaceta, quienes se llegaron a poner en contacto con el citado empresario vasco, pero se negó a confirmar la información. “Por eso nunca llegamos a dar la noticia”, añade Ariza, quien niega el chantaje así como haber recibido nunca “un sólo euro del Partido Popular”.

No descarta Ariza que alguno de los periodistas del equipo de investigación que trabajó el asunto pudiese haberse puesto en contacto con alguien del Partido Popular, pero añade que no se quedaron con ninguna copia de la grabación y que desconoce su paradero. “Hicimos un traslado hace cuatro años y muchos archivos y documentos se perdieron”, explica el presidente de Intereconomía, quien no descarta que haya más personas a las que les llegase la grabación.