El PP avisa ahora a Cs de que no aprobará los aforamientos en Murcia si antes no lo hace Andalucía

El Partido Popular sigue buscando resquicios para saltarse los pactos que firma con Ciudadanos. Si hace menos de un mes el partido que lidera Mariano Rajoy se comprometió con la formación deAlbert Rivera a eliminar los aforamientos en Murcia para apoyar la investidura del conservador Fernando López Miras, ahora en privado fuentes del partido conservador reconocen que estarán muy atentos a si el PSOE en Andalucía cumple el mismo pacto. De no hacerlo, están dispuestos a dejar en papel mojado el acuerdo que firmaron en el Ejecutivo murciano.

Tras el supuesto éxito del pacto murciano, Ciudadanos ha trasladado la presión al Parlamento andaluz, donde Susana Díaz gobierna gracias al apoyo de la formación naranja. El partido que lidera Juan Marín quiere ejecutar cuanto antes la eliminación de los aforamientos de los parlamentarios de la Junta, un punto del programa electoral que la presidenta andaluza firmó con el equipo regional de Rivera a cambio de que los nueve parlamentarios del grupo naranja apoyasen su investidura como.

En el Partido Popular miran de reojo cómo se desarrollará el pacto en Andalucía para actuar en consecuencia. Fuentes solventes de la dirección nacional del PP están convencidas de que Susana Díaz no permitirá quitar la protección del aforamiento a sus diputados y será esta la excusa que pondrán para no modificar el Estatuto de Autonomía de Murcia, que tiene que pasar por las Cortes Generales para dejar sin protección jurídica a sus parlamentarios.

Una reforma de cualquier estatuto de autonomía necesita su aprobación en el Congreso de los Diputados y en el Senado -donde los conservadores tienen mayoría absoluta-porque tiene categoría de ley orgánica. Es en este punto donde el PP espera la llegada del cambio murciano hasta las Cortes Generales para volver a poner nerviosos a Rivera, que ya se ha apuntado el triunfo de la eliminación de aforamientos. "No queremos que haya diputados de primera y diputados de segunda. ¿Por qué un parlamentario murciano no puede tener protección jurídica y un madrileño sí? No es justo", repiten desde la sede de Génova.

Pablo Iglesias también se ha mostrado a favor de eliminar los aforamientos a más de 2.000 políticos que a día de hoy mantienen un estatutos especial en el régimen jurídico español. Sin embargo, Podemos prefiere abordar una reforma global y someter el cambio a un referéndum, un cambio al que el PP se opone frontalmente.

En el Partido Popular prefieren no volver a abrir un enfrentamiento con Ciudadanos, sobre todo de la crudeza con la que vivieron la crisis en Murcia que se saldó con la dimisión del presidente Pedro Antonio Sánchez. Ni en el partido de Rivera ni en el de Rajoy olvidan las semanas tan tensas de negociaciones que vivieron y los dos esperan con las espadas en alto la siguiente batalla. Ciudadanos no se fía del PP y el partido del Gobierno trabaja constantemente por dejar en evidencia al líder catalán.