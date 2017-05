Camps dice que unir los sobrecostes y la financiación del PP es "conversación de taberna"

Para Francisco Camps es “imposible” que en la construcción de centros educativos en la Comunidad Valenciana se dieran sobrecostes y mucho menos que se cobraran mordidas para financiar al Partido Popular a nivel provincial o autonómico. Esto es lo que apuntan los informes de la UCO y lo que está investigando el juez dentro del caso Taula, pero para el expresidente de la Generalitat -que compareció el lunes en la comisión de investigación sobre la empresa pública Ciegsa para la construcción de colegios e institutos-, todo esto le parecen más “conversaciones de taberna”.

El expresidente valenciano comparecía este lunes para aclarar cuál fue su gestión y responsabilidad en los sobrecostes de mil millones de euros que un informe de la Intervención detectó en la ejecución de un plan para la construcción de centros educativos. Parte de estos sobrecostes están siendo investigados por el juzgado de Instrucción 18 dentro de la operación Taula. Un informe de la UCO unido a la causa habló de la utilización de estas construcciones como un “plan preconcebido para recaudar dinero” con la finalidad de financiar al PP. Unas conductas que los investigadores apuntaron más a “conductas relacionadas con la corrupción” y no con una simple “mala gestión”.

"Guerra de laterales"

La situación creada en la consejería de Educación y en la empresa púbica Ciegsa llevó a hablar de dos bandos dentro del mismo PP enfrentados en una supuesta lucha por las comisiones. “Vamos a ver, o aquí el presidente (Camps) marca el criterio que tiene que funcionar para todos o aquí va a haber una guerra de laterales”, se recoge en las grabaciones.

También un testigo declaró en sede judicial que habló con el propio expresidente para advertirle de que el nuevo gerente, Máximo Caturla, las cosas no se estaban haciendo bien. Pero Camps le dijo que estuviera tranquilo, que Caturla -uno de los que fueron detenidos en la operación Taula- era un buen amigo suyo.

Este lunes, los grupos parlamentarios le han preguntado al expresidente valenciano sobre estos informes y sobre los sobrecostes. Camps, que ha llegado con casi quince minutos de retraso a la comisión parlamentaria, ha echado balones fuera y ha dedicado su comparecencia a presumir de gestión, a atacar a los diputados -todos salvo a los populares- y a criticar a “la izquierda” por mirar atrás -en referencia a las comisiones de investigación que se están desarrollando en las Cortes Valencianas sobre la gestión de los años populares-. Sí ha admitido que “obviamente” hubo batallas internas dentro del partido, pero que no se trasladaron a la administración.

Sobre los sobrecostes, se ha limitado a decir que es “imposible” que en la construcción de colegios se hayan dado mil millones de sobrecostes y ha reivindicado en varias ocasiones que lo que hubo durante su mandato fue un plan para crear una gran infraestructura educativa en la Comunidad Valenciana. “Aquí gobernó un gran partido y volverá a gobernar”, ha cerrado su intervención ante una comisión de investigación que el expresidente valenciano ha cuestionado.

CRÍTICAS AL GOBIERNO DEL ‘BOTÁNICO’

Francisco Camps ha dedicado la mayor parte de su intervención, no a aclarar su papel en la gestión de Ciegsa, sino a arremeter contra el gobierno del Botánico y contra los diputados presentes en la sesión. La diputada socialista Ana Barceló, una de las más duras durante la comisión de investigación, le ha recordado que durante los años en los que fue presidente fueron los años de “mayor corrupción del PP” y que lo que intenta esta comisión es investigar también esa “etapa gris” de su gobierno. “Veo que no han cambiado, así les va la copla”, ha respondido Camps. “Ciegsa sirvió para hacer 400 colegios e invertir 2.000 millones de euros, cosa que no hará nadie”, ha dicho. Más adelante, ha continuado presumiendo de gestión y ha llegado a asegurar que si hubiera seguido gobernando el PSOE la Comunidad Valenciana habría sido “barracolandia”. “Ustedes son técnicamente incapaces de poner en marcha un plan como este".

La presencia de Camps en las Cortes Valencianas ha coincidido con la de otro referente político de la época. En la sala de al lado, con media hora de diferencia, el exconsejero Juan Cotino (procesado por el amaño de las pantallas para la visita del Papa a Valencia). Camps ha aclarado al término de la comisión que no tiene pensado volver a la política, tal y como se ha especulado en los últimos meses.