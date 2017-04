Marhuenda vuelve a atacar al director de El Español en un programa de Antena 3

Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, ha vuelto a arremeter contra Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, por las informaciones de este periódico sobre el caso González. Lo ha hecho en el programa Espejo Público de Antena 3 que dirige Susanna Griso.

Después de que el juez archivase la causa contra Marhuenda y Mauricio Casals (presidente de La Razón), el periodista ha afirmado que fue una "absoluta injusticia lo que tuvimos que pasar Mauricio y yo". Para Marhuenda, las acusaciones por la cuales tanto él como Casals tuvieron que ir a declarar a la Audiencia Nacional eran "terroríficas, porque nunca habíamos hecho nada".

Marhuenda ha vuelto a atacar al director de EL ESPAÑOL: "No le voy a dar el placer a Pedro de criticarle. Allá él y su conciencia. Yo no soy juez. He compartido tertulia con él muchas veces y lo he tratado siempre bien". También ha criticado las informaciones de la Operación Lezo que este medio ha realizado en las últimas semanas: "Las cosas que ha publicado estos días eran increíbles. Publican chorradas, como que dije [al ser nombrado jefe de gabinete de Rajoy] '¡estoy en el despacho de Sagasta!', como si yo fuera un ignorante...".

El director de La Razón ha recriminado a Pedro J. Ramírez que publicase que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lo estaba investigando a él y a Casals, cuando él siempre le ha tratado bien: "En su día me llamó y me pidió que eso de la piscina... y le hice el favor. Y otras cosas que le han pasado en su vida". La semana pasada ya criticó la labor del director de EL ESPAÑOL lamentando de que Pedro J. Ramírez no le hubiera llamado: "Yo siempre lo he tratado muy bien. Me sorprende porque cuando él ha publicado algún libro le he dado una doble página y cuando me ha pedido algún favor se lo he hecho", dijo en el mismo programa de Atresmedia.

Entonces Marhuenda afirmó que no entendía "este ataque tan personal, tan directo... sin llamarme". Además, dio explicaciones de las conversaciones filtradas y de su imputación tras declarar el jueves ante el juez: "Volvería a hacer todo lo que hice, excepto el insulto que he hecho a una amiga", en referencia a cuando llamó "la zorra de Marisa" a la jefa de gabinete de Cristina Cifuentes.

En esta última aparición televisiva ha vuelto a defenderse: "Lo más grave parece ser esa palabra de cinco letras, y lo más grave es que algunos compañeros a mí, a Mauricio, y al periódico... han puesto en duda nuestra honorabilidad. Se ha llegado a decir que inventábamos noticias, nunca en este periódico [La Razón] se han inventado noticias", ha repetido.

En la entrevista con Espejo Público, Marhuenda ha afirmado también, que es "la persona de este país que más veces ha pedido perdón en los medios".