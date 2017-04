El Español, entre los nominados para dos categorías en los 'European Digital Media Awards'

Los European Digital Media Awards han reconocido el periodismo innovador realizado por EL ESPAÑOL. El diario dirigido por Pedro J. Ramírez estaba nominado, en la gala en Copenhague (Dinamarca) este lunes, para dos de las nueve categorías de los prestigiosos premios entregados por Wan-Ifra, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias.

Los dos premios a los que este periódico optaba en esta edición de 2017 eran los de 'Mejor servicio móvil de noticias', por la aplicación y 'Mejor campaña de publicidad digital', por la campaña 'Hazte león'. Sólo fueron seleccionados tres candidatos para cada una de las categorías.

Congrats to all the Winners of the European Digital Media Awards 2017! #dme17pic.twitter.com/rymMXSAi1I