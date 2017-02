Rajoy y Puigdemont se reunieron en La Moncloa el 11 de enero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el el presidente de la Gwneralitat, Carles Puigdemont, se reunieron el pasado 11 de enero en La Moncloa. Según informa La Vanguardia, los presidentes comieron juntos y mantuvieron una conversación amable pero sin acercamientos sobre la cuestión catalana: Puidgemont volvió a expresar su voluntad de convocar un referéndum y Rajoy reiteró su negativa, pese a la apertura de Puigdemont en negociar las condiciones de la consulta, como la fecha o la pregunta.

El almuerzo se produjo por iniciativa de Rajoy, que tenía intención de convencer a Puigdemont para que asistiera a la conferencia de presidentes autonómicos el 17 de enero. El presidente de la Generalitat había anunciado en público que no asistiría, sin embargo le propuso a Rajoy acudir al foro si pudiera intervenir y explicar su posición sobre el conflicto catalán. Pese a asegurarle que su discurso no sería un alegato sobre el referéndum, Rajoy no lo consideró oportuno.

Ambos intentaron ser discretos sobre su encuentro. El presidente del Gobierno compartió las conclusiones con Soraya Sáenz de Santamaría y Puigdemont con Oriol Junqueras, pero la información se ha acabado extendiendo. Enric Millo, el delegado del Gobierno en Cataluña, fue quien dio la pista sobre el encuentro, cuando reveló el pasado domingo que había existido contactos secretos "a todos los niveles" entre el Gobierno y la Generalitat.

Ayer mismo Miquel Iceta sostenía que habían existido contactos "discretos y al máximo nivel" entre el Gobierno y la Generalitat catalana y precisaba que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, se habían visto.

Pese al encuentro, no existe ninguna negociación entre los dos gobiernos, aunque en la Moncloa están dispuestos a hablar de la lista de 45 reclamaciones de la Generalitat, pero nunca del punto 46 que se refiere al referéndum.