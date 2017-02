El 46% de los afines al PP y el 77% de Cs no quiere de candidato a Rajoy

A pesar de que Mariano Rajoyha salido reforzado del congreso nacional que los populares celebraron hace dos semanas, la imagen que el presidente del Gobierno transmite a su electorado no es la deseable. Según el sondeo EL ESPAÑOL-Sociométrica, el 46,1% de los votantes del PP que ha respondido esta encuesta apuesta abiertamente por otro candidato para la Presidencia del Gobierno en unas futuras elecciones generales. El rechazo a que el actual líder del PP se presente otra vez a revalidar su puesto en La Moncloa se dispara hasta el 68,4% cuando responden todos los españoles.

Albert Rivera reconoce abiertamente que prefiere otro candidato. Solo el 13,3% apuesta claramente porque el candidato del PP vuelva a ser Rajoy. Una mayoría aplastante de personas afines Ciudadanos, el partido que firmó un pacto de investidura con el PP para permitir que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno tras las segundas elecciones, tampoco está de acuerdo con que el actual jefe del Ejecutivo vuelva a ser cabeza de cartel de su partido en unas futuras elecciones generales. En concreto, el 77,2% de los encuestados partidarios dereconoce abiertamente que prefiere otro candidato. Solo el 13,3% apuesta claramente porque el candidato del PP vuelva a ser Rajoy.

Uno de los objetivos para la presente legislatura del partido de Albert Rivera es precisamente limitar por ley los mandatos de los presidentes, tanto a nivel autonómico como a nivel central. De hecho, este lunes Cs ha entregado a los conservadores una propuesta para modificar el artículo 11 de la ley del Gobierno y limitar el mandato del jefe del Ejecutivo a ocho años.

El texto recoge textualmente que para ser presidente de Gobierno se requiere "no haber ostentado este cargo durante dos mandatos inmediatamente anteriores a su propuesta de nombramiento, siempre que estos sumen al menos ocho años". Esta norma, sin embargo, no afectaría a Rajoy, que mantiene que apartarse de la carrera hacia La Moncloa debe ser un acto "voluntario". El texto que Cs ha entregado al PP incluye que la entrada en vigor de esta norma afectaría a los candidatos elegidos a partir de ese momento. No tendría efecto retroactivo.

Rechazo abrumador en el centroizquierda

Los votantes de centroizquierda también son partidarios de que Mariano Rajoy se aparte una vez concluya la presente legislatura. Entre los encuestados afines al PSOE, el partido que se abstuvo a favor de la investidura de Rajoy, el rechazo al actual líder del PP se dispara hasta el 73,8% de los encuestados. Solo el 11,6% de los votantes socialistas aprueba que Rajoy se presentara a unas nuevas elecciones generales como candidato. En el caso de Unidad Popular, el 77,2% de sus votantes afines ve con buenos ojos otro candidato y solo el 13,3% aprueba al actual líder.

El número de españoles que rechaza que Mariano Rajoy vuelva a optar a la reelección es prácticamente el mismo que en diciembre de 2016 veía con malos ojos que se volviera a presentar a la Presidencia de su partido. En ese mes, otra encuesta realizada por Sociométrica para este diario reflejaba que el 68% de españoles no aprobaba que el líder del PP volviera a presentarse a presidir su partido. Son solo cuatro décimas menos que el rechazo que ha recibido ahora a que Rajoy vuelva a ser el candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. En el caso de sus propios votantes, el 40,4% afeaba hace tan solo dos meses que Rajoy vuelva a optar a la presidencia del PP y el 52,9% aprobaba su decisión.

FICHA TÉCNICA

Se han realizado 800 entrevistas del 13 al 17 de febrero de 2017. El método de la encuesta ha sido mixto: 400 entrevistas telefónicas (realizadas por Gandia Integra) y 400 online (efectuadas por Netquest).El universo de la encuesta ha sido la población residente en España, incluida en el CER provincial. Su estratificación se ha estructurado a partir de las siguientes variables: provincia, sexo, edad y situación laboral.El error muestral para el conjunto de datos es de +/- 3%; para el porcentaje de escaños, el error es de +/- 5%. La gestión de los datos se ha elaborado con los software SPSS y Barbwin.