Los militantes de Podemos tienen un mensaje para Iglesias y Errejón

María Teresa lleva muleta y toma un café mientras espera en un descanso de la Asamblea Ciudadana de Podemos. Ella, como las miles de personas que asisten al consejo del partido morado, espera que la unidad se imponga frente a la tensión. “Iglesias y Errejón son dos niños malcriados que necesitan un par de collejas”, dice mientras recuerda que es el mismo mensaje que le ha lanzado a su hijo antes de salir de casa. Como ella, muchas personas están en contra de la lucha mediática y política que ha tenido sumido a Podemos por encima de la unidad que reclama el militante.

María sube la grada buscando a sus amigas y alguna cosa más. “Vengo con la ilusión y el deseo de salir de aquí con una sensación de unidad y que entre todos consigamos cumplir el proyecto por el que tanto hemos luchado”. Por su parte, Elvira se queja de que “el enemigo no está aquí dentro. El enemigo no es Pablo ni Errejón, ni Teresa ni Urbán. El enemigo está ahí fuera y se llama Partido Popular. Espero que esto se resuelva y lo resolvamos como sabemos hacer las cosas, bien”.

Durante la mañana del sábado, Vistalegre no paraba de gritar soflamas de “unidad” y “sí se puede”. Gritos en ocasiones atronadores, sobre todo con el discurso del anticapitalista Miguel Urbán. Mientras Iglesias, Errejón, Urbán y Rodríguez subían al estrado para defender sus posturas, los miles de votantes de Podemos les recordaban desde la grada su deseo para el partido: “unidad” y “humildad”. Sergio lo tiene claro y asegura que esta Asamblea Ciudadana es “necesaria para determinar el rumbo que tomemos a partir del lunes”. Y es que este lunes está fijado por muchos seguidores de Iglesias y compañía como el día uno del nuevo año.

"El enemigo es el Partido Popular"

Muchos, como Jerónimo, opinan que los problemas del partido no son tantos. “Lo que pasa es que nosotros lo decimos a la cara, no como los demás”, asegura nervioso mientras escucha los mensajes de sus líderes. Unos líderes que hoy se han reunido en este frío sábado madrileño mientras a unas paradas de metro de aquí se reúne también la cúpula del Partido Popular.

Han llegado desde Tenerife, Bilbao, Ciudad Real o Cádiz. Todas las corrientes se han unido en el ruedo de Vistalegre para ver la maduración de Podemos, como dice Simón, un gallego que ha venido hasta Madrid para ver esa realidad “y que retomemos esa unidad que nos trajo hasta aquí”. Su compañera, Inés, dice que la situación de guerra que vive Podemos es “la de un partido que está creciendo y que se está formando. Lo que sí estamos demostrando es la democracia interna que hay”.

Una democracia que se ha visto reflejada en la colocación de mesas a la entrada del recinto donde se puede votar a los círculos sectoriales y territoriales. Allí, Paco, un periodista cámtabro retirado, asegura que “la situación es crítica pero creo que el partido va a salir reforzado y gracias a los militantes va a haber unidad”. El mensaje se repite una y otra vez, sin parar.

Para José, un funcionario jubilado, “no hay malos en Podemos. Yo no voto una persona, voto a una idea. Y la idea es la que me interesa. Yo los votaría a todos, pero no voy a entrar a esa disputa que tienen ellos. Si defiende mi idea le votaré, aunque sea mi enemigo. Es normal que un partido tenga sus diferencias”.

Una votante que sí tiene decidido su lado es María Isabel, que tiene el brazo roto por intentar hacerse una foto con Pablo Echenique. Optimista y pablista defiende que “todo se va a arreglar. No creo que se vayan a separar más, esto les va a unir porque son compañeros y amigos de toda la vida”.

Por su parte, Valentina considera que en Podemos ha habido una evolución. “Lo comparo con una pareja: primero está el enamoramiento y luego están los conflictos y ahora tiene que llegar a una situación en la cual haya unidad. No queremos exclusión, sino unidad”.

Nadie en Podemos puede decir que no haya escuchado lo que quieren sus votantes.