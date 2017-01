Hacienda tumba el Plan Económico Financiero de Carmena

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió más información al Ayuntamiento de Madrid cuando conoció su Plan Económico Financiero (PEF), el marco que condiciona la elaboración de los presupuestos. El cumplimiento de la regla de gasto no estaba claro y, por tanto, las cuentas que pretendía aprobar el Consistorio para 2017 podrían ser ilegales, resumió Montoro. Ahora, cuatro meses después y tras revisar los más de 400 folios enviados por Carmena, Hacienda ha tumbado el PEF de Madrid.

El Plan Económico Financiero es una declaración de intenciones, el molde que acoge los presupuestos. En 2015, el Ayuntamiento capitalino rebasó en 17 millones el techo de gasto impuesto por el Gobierno central. En 2016, esto volverá a ocurrir, y con una cifra superior, dado el incremento del gasto social en las partidas del curso anterior. Para 2017, aunque los presupuestos todavía no están aprobados debido a la discrepancia del PSOE, Carmena pretendía aumentar más el gasto. Entonces, Montoro ha dicho basta.

El incumplimiento de la propia Hacienda

El Ejecutivo municipal enarbola la cuantiosa reducción de la deuda fruto de su gestión y el superávit cosechado en el ejercicio anterior para respaldar su propuesta y solicitar la relajación de la regla de gasto. Pero el último revés de Hacienda lo torna improbable.

Preguntada al respecto, la portavoz municipal, Rita Maestre, ha querido dar algunos "datos de contexto" para mostrar la diferente vara de medir empleada por el Gobierno de Rajoy en lo que se refiere a la regla de gasto. "En 2015, el conjunto de las Administraciones Públicas superó ese techo en más de 10.000 millones, de los cuales 16 fueron del Ayuntamiento. Somos responsables del 0,15%". A continuación, Maestre ha destacado que el propio Gobierno central incumplió esta regla en más de 4.000 millones.

También obviaron esta normativa la Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja, Cataluña, Castilla La Mancha, etc. Pero no se les ha "apretado" tanto, decía a este periódico en una entrevista el delegado de Economía consistorial, Carlos Sánchez Mato.

¿Qué hará Carmena?

El mes pasado, Montoro exigió a Carmena una retención de crédito correspondiente al importe de incumplimiento de la regla de gasto en 2015, aceptado por la alcaldesa.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha asegurado que el incumplimiento de 2016 todavía no se ha producido porque el presupuesto se liquida en el primer trimestre de año siguiente: "Ahora no hay pasos que dar, cuando se produzca, ya veremos".

La ley no impide al Ayuntamiento aprobar sus presupuestos a pesar de no tener PEF, por lo que Ahora Madrid no moverá ficha, como ha explicado su portavoz, hasta que se conozca el grado de incumplimiento de 2016.