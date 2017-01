Inocencio Arias: “Aznar juega a futuro para poder decir: Os lo dije”

Inocencio Arias entra al madrileño Café Gijón como un galán de antaño: capa, sombrero, pajarita, periódico en mano. Inocencio -Chencho para casi todos- nació en Albox, un pueblecito almeriense, pero ha pasado la mayor parte de su vida recorriendo mundo como diplomático -Argelia, Bolivia, Estados Unidos…-, aunque todavía conserva un deje andaluz que respeta orgulloso de su origen.

No hace mucho que se ha jubilado, se ha reconvertido en tertuliano y ha escrito su sexto libro, Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. En él cuenta sus memorias, vivencias que van desde el Consejo de Seguridad de la ONU durante la Guerra de Irak, a trabajar con los cuatro primeros presidentes de la Democracia, ser director general del Real Madrid o participar en doce películas. Arias ha sido de todo y habla de todo. Sólo le falta ser chica Almodóvar.

¿Quién le tose a Mariano Rajoy?

Muy poca gente. Hay quien dice que está haciendo una política catastrófica y que todo el mundo la critica. No sé si es castastrófica, aunque lo dudo, pero leo la prensa internacional y hablo con analistas extranjeros y me dicen que esto va por buen camino.

¿Le tose muy poca gente por la idiosincrasia del Partido Popular o por la personalidad de Rajoy?

En los partidos españoles cuando el líder se consolida ya le tose muy poca gente. Si le tosen es porque no se consolida, como es el caso de Pedro Sánchez… Cuando repetidamente se va pegando batacazos la gente empieza toser. Pero si eso no pasa no se atreven a rechistarle.

José María Aznar ha sacado ahora los cañones, ¿realmente lo cree capaz de crear un nuevo partido?

No lo creo. No sólo porque es inteligente y tendría que sopesar cuánta gente lo va a seguir sino porque no creo que le apetezca crear problemas al partido que dirigió y moldeó. Si vemos el daño que Pedro Sánchez le está haciendo al PSOE -y Sánchez es un peso ligero comparado con Aznar- podemos imaginar que una ruptura de Aznar también fragilizaría al PP. No sé si mucho, pero en todo caso pienso que no está en su forma de ser hacerlo.

¿Cómo interpreta el desmarque de Faes?

Faes ha encarnado la postura de aquellos votantes del PP que piensan que ya está bien de tener contemplaciones con Cataluña. Rajoy y los que están en el Gobierno están obsesionados en no alimentar el victimismo, porque creen que con mano dura crean más independentistas y dan más argumentos a la Generalitat para venderle al público catalán que Madrid los humilla y les roba.

Pero Aznar ha dejado muy clara su postura.

Está jugando a futuro, no a futuro en sus ideas, sino para poder decir en un tiempo: Os lo dije. Ya os advertí que había que acabar con las contemplaciones.

¿Dónde está la línea intermedia?

Es una de las papeletas que no le envidio al Gobierno, porque en algún momento tendrá que atajarlo y dejar las contemplaciones. Pero están muy obsesionados, y en parte llevan razón, en no alimentar el victimismo. El nacionalismo catalán es el mayor problema que tiene España con diferencia, si ponemos el paro y la corrupción juntos son muy inferiores al problema catalán, los otros dos son curables y el nacionalismo en Cataluña aunque es curable tiene una terapia más complicada.

Tenemos generaciones de catalanes que van accediendo a la mayoría de edad habiendo sido educados en que España es un ente opresor, que no tiene en consideración a Cataluña, que intenta sofocar su cultura y que intenta chuparle la economía. ¿Quién sofoca la cultura catalana ahora mismo? Es una idiotez. El problema que tiene España es que muchos catalanes lo creen.

De ahí la quema de ejemplares de la Constitución.

Son deleznables. Cuando dice la izquierda, sobre todo los jóvenes, y en concreto algunos de Podemos: Yo no voté esta Constitución, es la frase de un paleto, de un ignorante demagogo y antisistema que quiere hacer titulares. ¿Qué joven americano votó la Constitución? El único país del mundo que nunca ha tenido un golpe de Estado. ¿Qué joven alemán votó la Constitución alemana, o francés o italiano? Eso es una absoluta memez. Otra cosa es que la Constitución sea reformable en algunos aspectos, pero la Constitución la votaron los españoles, no puede estar votando cada generación una, eso sería un auténtico cachondeo.

¿Qué opinión tiene de las ‘embajadas’ de Cataluña?

En el término medio está la virtud, que ellos tengan unas pseudo oficinas en el exterior que traten de promover la imagen de Cataluña o el comercio catalán, yo no lo considero tan condenable. Que vayan por libre, que actúen al margen de la embajada de España que nos representa a todos, que tiene más medios y más conocimientos, que actúen en contra de la embajada de España, es funesto para nosotros y para todos. Pero para ellos más porque se lo creen.

¿Hay que reformar la Constitución para satisfacer las aspiraciones catalanas de mayor independencia?

No sé en qué podría reformarse, cuando se habla del problema territorial, no sé qué más puede dársele a las autonomías que lo que ya tienen. Si hay algo reformable, que se estudie, pero crear más división en el país no nos hace falta en este momento.

¿Entonces el modelo autonómico no debe tocarse?

Lo que creo es que la solidaridad debe primar ante todo, es decir, sería impensable que se le dieran más facilidades económicas a Cataluña y no se le dieran a Andalucía, ¿cuántos estaríamos en contra de ello? Pues los ocho millones de andaluces que somos, y otros tantos. Nosotros, los andaluces, somos el mayor voto de España.

Me parece normal que Trillo vuelva al Consejo de Estado, sacó esa oposición hace años. Imagino que con trabajo

¿Qué opina sobre el cese de Trillo?

Estaba cantado y prácticamente anunciado. Tradicionalmente, los embajadores cesaban entre los tres y los cinco años, pero el tema no se llevaba rígidamente ( yo estuve casi siete años en la ONU). El Gobierno del PP estableció la norma de cuatro años. Por lo tanto, a Trillo le tocaba ya. Yo creo que habría salido en mayo pasado si hubiera habido un Gobierno no en funciones. El de Rajoy tuvo un pudor quizás excesivo. Para evitar que le acusaran de llenar las embajadas con diplomáticos afines a él en vísperas de las elecciones, estuvo más de un año sin cesar ni cambiar embajadores. Un poco excesivo. Entre ellos estaba Trillo. Me parece normal que Trillo vuelva al Consejo de Estado como letrado. Sacó esa oposición hace años. Imagino que con trabajo.

Muchos vieron el nombramiento del exministro como embajador como un ‘regalo’ que no merecía, ¿es lícito que políticos ocupen puestos diplomáticos sin ser de la carrera?

La existencia de embajadores ‘políticos’ de forma excepcional no me escandaliza. Hay ocasiones muy aisladas que es totalmente normal y rentable. Pienso, entre otros, en Samaranch en Moscú y Francisco Vázquez en la Santa Sede. Ahora bien, la proliferación de colocar a un político con el que no se sabe qué hacer me parece escandalosa. El PP no ha abusado de esto. Creo que hay tres políticos en estos momentos. Existiendo 107 embajadas, no me parece ningún atropello para los que somos diplomáticos de profesión.

Hace unos años, España tenía peso en política exterior, sin embargo ahora no podemos decir lo mismo.

En época de Zapatero perdimos algo de peso y en la época de Rajoy no lo hemos recuperado. Él ha estado concentrado en otros temas, en economía y en política interior. Pero España está haciendo los deberes y está bien conceptuada fuera.

El ISIS tiene una gran nostalgia de golpearnos a nosotros, al infiel, en un territorio que consideran suyo

¿Quién piensa que España hace bien los deberes?

La Unión Europea principalmente, la comunidad continental y la prensa económica importante, como el Financial Times, el Wall Street Journal o el New York Times. Los que tienen las noticias del mundo, piensan que España está haciendo los deberes, diga lo que diga la izquierda aquí.

¿Gracias a las medidas de austeridad de Rajoy en consonancia con los dictados de Merkel?

Gracias a las medidas que ha tomado, gracias a esos pasos, de acuerdo o no con Merkel, que no lo sé. Lo que sé es que los diplomáticos extranjeros me dicen: Ustedes van bien. Pero vamos, tampoco es para echar las campanas al vuelo si tenemos en cuenta que hay un montón de parados. No los que dicen las cifras, hay menos.

¿En qué conflictos internacionales debería España tener más protagonismo?

El terrorismo islámico es un desafío latente, aunque no nos ha afectado desde 2004, nos puede golpear en cualquier momento. Ahora mismo se han fijado en otros blancos, han golpeado a Francia repetidamente y quieren atacar a Estados Unidos. Nosotros en esa apetencia criminal no estamos en primer lugar pero podemos estarlo. Un atentado en un sitio llamativo español, desde un monumento a un acontecimiento deportivo importante es titular durante varios días en todos los países del mundo. Y por ese titular somos un blanco apetecible.

Hasta ahora, y espero que siga así, nuestros servicios de Información, tanto de la Policía como de la Guardia Civil o el CNI, han sido muy hábiles en detectar los posibles planes, pero es imposible detectarlos todos desde el momento que hay terrorismo suicida. Un terrorista suicida, en contra de lo que se cree, no necesita mucho para hacer una barbaridad, porque está decidido a morir a toda costa, no necesita vías de escape. La prueba está en el atentado en Francia contra la sala de fiestas Bataclán. Se suele decir que estaba muy bien planeado, ¡pero si sólo necesitaban llegar con fusiles y ametralladoras y con eso les bastaba para matar a 30 o 40 personas y salir en todos los periódicos del mundo!

Seguimos viendo cómo el ISIS reivindica Al Ándalus.

Ellos tienen una gran nostalgia de golpearnos a nosotros, al infiel, en un territorio que para ellos es suyo. Tarde o temprano veremos uno atentado gordo en Italia, en España, en Portugal, en Austria… en cualquier sitio que no hayan golpeado ya a la civilización europeocristiana.

Usted perteneció al Consejo de Seguridad de la ONU durante la Guerra de Irak y presidió el comité contra el terrorismo. Con su experiencia ¿cuál es la solución?

No hay que bajar la guardia, eso lo primero. Y luego hay que favorecer que los musulmanes moderados, que son la mayoría, hagan una labor pedagógica de adoctrinamiento de su gente. Es decir, cuando hay un atentado los líderes religiosos y educativos tienen que salir todos al día siguiente no sólo condenando, sino también diciendo: Esto no es el Corán, esto es un asesinato, Mahoma nunca aprobó esto. Y eso no siempre lo dicen, son lentos en hacerlo, lo condenan pero no lo fulminan, no demonizan a los que lo hacen. Tienen que decirles: No, jóvenes, no os engañéis, con esto no os vais al Paraíso de Alá a tener 77 vírgenes a vuestra disposición.

¿Cómo podemos explicar que haya jóvenes en España que se quieren ir a Siria para luchar contra el infiel que somos nosotros mismos?

¡Y pensando que pueden perder la vida! Esto es un problema de ignorancia, de fanatismo religioso porque les han inculcado una idea que es una locura, de crisis económica, de desconcierto religioso… Realmente son la minoría, pero los hay y alguno volverá a España con ideas criminales, estará callado durante siete u ocho meses e intentará dar un golpe.

Hemos visto una serie de amotinamientos en los Centros de Internamiento para Extranjeros que nos lleva a reflexionar sobre la acogida de inmigrantes...

España tiene que ser generosa. Pero no puede abrir las puertas de par en par. Eso sería un romanticismo carmeniano. Si no existiera la valla de Melilla o de Ceuta, tendríamos cada día entrando a dos o tres mil inmigrantes, entraría media África.

Los que nos vienen a nosotros, un porcentaje muy alto, no vienen huyendo de una guerra, huyen del subdesarrollo. Es lamentable que estén en países donde su sueldo es la octava parte que el de España. Pero si abrimos las puertas de par en par tendremos aquí una cosa parecida a la alemana, que un año les entró un millón de inmigrantes, España no puede digerir eso ni económica ni políticamente porque eso haría crecer la xenofobia, el racismo y favorecería la eclosión de partidos extremistas, tanto de izquierda como de derecha.

Trump nos va a exigir que les paguemos sus uniformes y sus pistolas para que Estados Unidos siga siendo el policía del mundo

Trump ha hecho su primera comparecencia ante los medios de comunicación y se ha mantenido firme en sus ideas, ¿cómo va a afectar su llegada a la Casa Blanca a nuestras relaciones exteriores?

Nos va a exigir que de verdad invirtamos más en defensa, va a decir que él no tiene más ganas de ser el policía del mundo y que si lo es, de vez en cuando vamos a tener que pagar sus uniformes, sus gorras, los silbatos, las porras y las pistolas. Yo soy el policía del mundo y voy a arriesgar la vida con los chicos de Wyoming, de California y de Texas pero vosotros como habéis prometido a la OTAN, vais a llegar al 2% del producto nacional bruto en defensa, porque no se puede estar en el 1% y bajando. Eso va a decir Trump: ¡Basta ya!

Esto lo va a seguir el 85% de la población americana. Va a decir: Lleva usted razón, presidente. Cuando mi hijo fue a Afganistán ya lo pensamos, y por qué no están los europeos más. Eso nos va a golpear a todos, pero más a España porque es especialmente rácana para gastar en Defensa.

Respecto al gasto en Defensa, no toda la sociedad española está a favor, de hecho parte de la izquierda aspira a una sociedad desmilitarizada...

Eso es una barbaridad, una sandez. ¿Cómo va a ser un país desmilitarizado en el siglo XXI y con los peligros que hay alrededor? ¿Vamos a ser el único país de Europa desmilitarizado? Una vez más estos de Podemos e Izquierda Unida no es sólo que tengan una ideología que llega a extremos, sino que les encanta el adanismo y decir: Nosotros fuimos los primeros que desmilitarizamos Europa, fuimos los primeros que hicimos esto… España no puede ser la que más gaste en armamento, pero gastar en armamento una cifra razonable no tiene más remedio.

Ahora que nombra a Podemos, su nueva política ha traído un nuevo modo, si se puede llamar así, de comunicarse, que incluye ataques a la prensa.

Pensarán que es rentable. Además, el ego desmedido de alguno de ellos, y me estoy refiriendo al señor Iglesias, les lleva a eso. Es de los políticos españoles con más ego que he visto. Y hay varios con ego.

¿Como por ejemplo?

Pues hay varios (ríe) que no quiero citar. Pero como éste es difícilmente igualable. Y como tiene una veta fascista leninista, ataca a la prensa.

Podemos tiene una veta leninista, se ve en cómo surgió y en su lema: La soberanía no está en las Cortes, está en la Puerta del Sol

Esta veta leninista que dice usted que tiene Pablo Iglesias....

La tiene todo el movimiento, el resumen está en cómo surgió y el eslogan más repetido en la Puerta del Sol y en el que más creían ellos, es una frase totalmente leninista y fascista: “La soberanía no está en las Cortes, está en la Puerta del Sol”. Eso es fascismo en estado puro. La soberanía no está en la Cortes que es lo que tú y yo hemos elegido, está en la Puerta del Sol porque es donde están todos los que simpatizan con ellos.

En su último libro afirma que los fontaneros no deben ser palmeros, ¿cada vez tenemos en España más políticos con vocación de palmeros en lugar de con vocación de fontaneros?

Claro. Un palmero, sobre todo los que están todo el día alrededor del líder, es funesto porque el líder al final vive en una burbuja en la que piensa que es genial y que todas las decisiones que está tomando son acertadas y, en realidad, probablemente, ni son tan acertadas ni tan justas. Mi experiencia en la Moncloa es que los que están alrededor del presidente son palmeros.

¿Este corrillo de palmeros que sólo aplauden al líder lo hemos visto con el grupo de Sánchez hasta que se produjo el desmantelamiento de su ejecutiva?

Sánchez a su alrededor tenía palmeros y pensionistas, en el sentido de que estando en el poder tenían asegurado un cargo y un sueldo. Pero un sector importante del PSOE se dio cuenta de que con Sánchez nunca iban a ganar unas elecciones, que es de lo que él no se termina de ver.

¿Qué tiene que hacer ahora el PSOE?

Primero, definir su identidad y tener una posición clara con todos los problemas. En el territorial tienen que decidir su posición porque es el problema más importante que tiene España. Y luego, encontrar un líder.

¿Susana Díaz es la líder que necesita el socialismo?

Yo no la conozco, pero de entrada, bajando la bandera del taxi, saca como mínimo un 15% más votos que Pedro Sánchez y si está afortunada en sus declaraciones sería el 20%.

¿Qué opinión le merece como política?

No lo está haciendo mal. Hay cosas de Andalucía preocupantes, ella puede decir que ha recibido esa herencia, pero ¿por qué Andalucía es la zona de España que tiene más paro después de 35 años de gobernar el PSOE? ¿Y por qué es en la que hay más deserción escolar y está a la cola del informe PISA? Culpar la herencia de Franco a estas alturas es un argumento como si fuera al circo a ver unos payasos. Es un chiste de Miliki.

¿Ve a Soraya Saénz de Santamaría siendo la nueva líder del PP?

Capacidad intelectual sí tiene. Es una persona coherente y que conoce los temas. Ahora, carisma tengo mis dudas....