Las autonomías piden al Gobierno que el nuevo sistema de financiación "parta de cero"

Ha sido una reunión de dos horas y media, sin divisiones ni bloques por colores políticos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han mantenido durante la tarde de este miércoles una reunión con los consejeros de Presidencia de todas las autonomías para cerrar el orden del día que debatirán los presidentes regionales con el Gobierno en la conferencia que se celebrará en el Senado el martes.

En el cónclave, donde han estado representadas todas las autonomías excepto País Vasco y Cataluña, se ha llegado a un consenso en la mitad de los puntos. La otra mitad se concretará este jueves, ya que falta cerrar algún matiz. El único punto del orden del día que ha generado más división entre Estado y autonomías ha sido cómo abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.

Las regiones se han unido para reclamar al Estado un nuevo sistema de financiación que no sea una enmienda al actual, "sino un nuevo sistema que parta de cero, porque el que hay no gusta a nadie", reconoce a EL ESPAÑOL uno de los consejeros presente en la reunión. Han sido Madrid y Valencia las regiones que han defendido con más ahínco que el nuevo sistema sea radicalmente distinto al actual, con el que se sienten verdaderamente perjudicados. Montoro se ha comprometido a rehacer el borrador y enviarlo antes del martes para que todas las autonomías den el visto bueno. Solo Navarra ha adelantado que no participará en la votación del acuerdo propuesto porque para ellos "es un asunto de relación bilateral con la Administración del estado por virtud del Convenio Económico". País Vasco y Cataluña, al no estar presentes, no han tenido voz.

Gasto en dependencia

Además de otro sistema distinto al actual, los territorios quieren que el Gobierno incluya en la financiación el gasto en dependencia, aunque nadie ha sabido explicar qué significa ese concepto. Ha sido Extremadura la autonomía que ha pedido al Ejecutivo central que tenga en cuenta el abultado gasto que las regiones destinan a este concepto y los demás barones socialistas han secundado la propuesta del 'número dos' de Guillermo Fernández Vara.

La tarjeta social

Los acuerdos que ya han cerrado los consejeros de Presidencia con Santamaría son el pacto social y político por la Educación, la creación de la Comisión Nacional de Protección Civil, el impulso a la tarjeta social, la apuesta por mecanismos que hagan a las comunidades más partícipes de decisiones europeas y el reglamento de la Conferencia. Según han acordado, se reunirán una vez al año y la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado revisará sus acuerdos con carácter semestral.

Los puntos que están por ultimar son: la redacción de la Estrategia Nacional sobre desequilibrios demográficos, la unidad de mercado, la movilidad de funcionarios y la recuperación de la tasa de reposición en servicios sociales y el bono social. El comienzo de la reforma de la financiación autonómica es el tema que más costará consensuar.