C's rompe con el PP en Alcorcón por considerar al alcalde "machista y ultraconservador"

Semáforo rojo en Alcorcón. El Gobierno, del PP, bloqueado. Ciudadanos ha dicho basta. Los de Rivera no apoyarán ninguna medida que venga firmada por David Pérez, un alcalde al que tachan de "machista y ultraconservador". Con estos adjetivos se refieren a un vídeo en el que se ve al regidor calificar a algunas feministas de "frustradas", "amargadas", "rabiosas" y "fracasadas como personas".

La formación naranja espera que este movimiento sea un "acicate" para Cristina Cifuentes y que le lleve a destituir a Pérez, aunque nada más lejos de la realidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha relatado que no ve motivo alguno para que deje su puesto. "Espero que el PP de Alcorcón reconduzca su relación con Ciudadanos. Si quieren gobernar por la izquierda, que lo digan".

"Queremos que se vaya"

De momento, según ha explicado Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, no contemplan formar parte de una moción de censura junto a PSOE, Podemos e Izquierda Unida para echar a Pérez. Si fuera el caso, tendrían que proponer entre estos partidos un candidato de consenso. Y el acuerdo no existe en este punto. "Nosotros queremos que se vaya Pérez, no el PP", dice un miembro de la red de municipios de Ciudadanos a EL ESPAÑOL.

El Gobierno de Alcorcón afronta así una peligrosa situación de bloqueo. La aprobación de los presupuestos, el próximo desafío municipal, será un imposible para Pérez sin el apoyo de los naranjas. Y así con todo lo que proponga en el pleno. "No apoyaremos nada que venga del PP", dicen en Ciudadanos.

Los populares disponen de diez concejales frente a los cuatro de C's. El PSOE es, con siete ediles, la segunda lista más votada; y después se encuentra Ganar Alcorcón con cinco concejales. Por último, IU cuenta con un solo sillón.

"El vídeo es un montaje"

Pérez se siente víctima de una estrategia política orquestada por el entorno de la izquierda. Fuentes cercanas al regidor hablan de "montaje" cuando se refieren al vídeo que ha desatado el 'no' rotundo de Ciudadanos, en el que se veía al alcalde del PP refiriéndose a las feministas como "frustradas", "amargadas", "rabiosas" y "fracasadas como personas".

El alcalde, tras reiterar en rueda de prensa que "no es machista, sino todo lo contrario", pidió disculpas en caso de haber ofendido a alguien con sus palabras. Pero rechazó dar un paso atrás.