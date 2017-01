Cospedal asume los errores cometidos por Defensa con el Yak-42 e investigará el caso

"Esta reunión supone un cambio de criterio", ha afirmado Miguel Sencianes, presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, tras encontrarse con María Dolores de Cospedal en el Ministerio de Defensa; una charla a la que han asistido una decena de familiares de los militares fallecidos en el accidente en las inmediaciones de Trebisonda (Turquía) en mayo de 2003. "Asumirá el informe del Consejo de Estado", ha añadido Sencianes, en una rueda de prensa tras la reunión.

El informe emitido por el Consejo de Estado -máximo órgano consultivo del Gobierno- pedía al Ministerio de Defensa que facilitase los contratos de los vuelos realizados tanto en el Yak-42 como en otros 43 recorridos similares, así como la documentación de una póliza que se pagó. Hasta ahora, el Ministerio siempre había apuntado que estos papeles no existían y que por eso no se podían presentar.

"Le hemos pedido que investigue, que aparezcan las contrataciones de los 43 vuelos anteriores sobre los que hubo las quejas, que investigue quién debió de contratar un seguro que España pagó pero que no llegó a traducirse en una póliza -ha señalado Sencianes-. Ha sido un alivio, tenemos grandes esperanzas en que ese informe que emita este Ministerio sepa dar homenaje a 62 personas que murieron pudiendo haberse evitado". En la reunión, además de la ministra de Defensa, han acudido Javier Salto, teniente general del Ejércite del Aire, y Arturo Romaní, subsecretario de Defensa.

Leopoldo Gay, abogado de la Asociación, ha señalado que "hay que esperar al trabajo al que se ha comprometido la ministra", pero se ha mostrado optimista tras la reunión: "Los familiares no entienden cómo no se han encontrado estos contratos ni el seguro. La ministra va a trabajar para intentar averiguar, explorar y poder resolver".

"No ha habido perdón, pero hay intención"

"La palabra perdón no se ha sustanciado en la reunión, pero hay una clara intención de la ministra en esclarecer los hechos en los que se produjeron las muertes", ha afirmado Pavo Cardona, vicepresidente de la Asociación.

Curra Ripollés, portavoz del grupo, ha agradecido la reunión mantenida en Defensa: "La ministra ha actuado como ministra y no como miembro de un partido político, y ha reconocido que el avión no tuvo que volar. Puede que no haya dicho perdón, pero es muy significativo y a las familias nos vale".

El comunicado de Defensa

Tras el encuentro, Defensa ha emitido un comunicado en el que afirma que asumirá el dictamen del Consejo de Estado "pese a su carácter no vinculante": "El dictamen señala que el reconocimiento de esta responsabilidad patrimonial de la Administración Pública 'no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa'. Dicho dictamen reconoce que las indemnizaciones resarcitorias ya fueron sufragadas", reza el comunicado.

El futuro de Trillo

Según ha explicado Ripollés, la madre de uno de los fallecidos en el accidente ha pedido a Cospedal que interrogue al exministro de Defensa Federico Trillo -quien ostentaba el cargo cuando ocurrió el accidente- para pedirle la documentación exigida.

Federico Trillo cesará en fechas próximas en su cargo como embajador español en Londres. Su futuro podría estar en el Consejo de Estado, el mismo órgano que ha emitido el informe sobre el Yak-42, en el que tiene una plaza por oposición.