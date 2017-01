Carmena, sobre la suciedad: "Los infractores son jóvenes madrileños con educación"

A Manuela Carmena le ha sonado la alarma del móvil mientras contestaba a los vecinos de Vallecas en un centro municipal abarrotado. "Perdón, es que me tengo que tomar una pastilla". Entonces, una ovación cerrada, estruendosa. La alcaldesa de Madrid jugaba en casa. "Usted sabe que aquí nadie se va a meter con usted", le ha dicho un señor micrófono en mano para volver a arrancar los aplausos. "Somos de izquierdas", ha reiterado otro.

La regidora mantiene una reunión abierta por mes. Una en cada barrio. "Un mes, un distrito", dice la propaganda del Ayuntamiento. Esta tarde, la suciedad y las 'cacas' han vuelto a protagonizar las quejas de los vecinos. Carmena, ya con un estudio realizado, ha relatado: "En la mayoría de los casos, los infractores no son los inmigrantes, sino los jóvenes madrileños con educación".

Dos pisos llenos. "Carmena, eres la alcaldesa del pueblo, has dado todo por los perseguidos", le ha elogiado un confesado admirador. En ese clima, los vallecanos han solicitado al Consistorio que "limpie el parque de las cacas", que les devuelva "su dignidad".

"Mi hijo no puede salir a la calle"

"Mi hijo no puede salir a la calle. La hierba del parque no se corta y es más alta que él", le ha espetado una señora. Eso sí, "perdóneme si me he pasado", le decía otra vecina después de exponer su queja.

Carmena ha intentado transmitir tranquilidad: "Me reúno con el equipo de limpieza todos los viernes. Tenemos hasta un mapa de las cacas". La alcaldesa, no obstante, ha reconocido que "conviene limpiar mucho más" y que "hacen falta más barrenderos".

Pero en palabras de la alcaldesa, la solución la tiene cada madrileño en su mano: "Recojo dos o tres latas todos los días cuando voy al Ayuntamiento, también cajas de pizza. Es una vergüenza, no lo podemos consentir".

Esta intervención ha prolongado su alegato esta mañana en la entrevista concedida a TVE, en la que ha mencionado "una desidia" generalizada, la que ensucia Madrid.

Nuestro Gobierno "está mejor" que el de Cifuentes

Otra de las demandas de los vecinos ha ido ligada a la salud. "Sólo tenemos un centro, queremos otro". Carmena ha reconocido esta necesidad, pero ha advertido de que los establecimientos sanitarios "son competencia de la Comunidad".

Pero ha ido más allá. Ha amagado incluso con "construir uno" y luego "alquilárselo" al Ejecutivo de Cifuentes. Algo que sería posible porque, en palabras de Carmena, "económicamente estamos mejor que la Comunidad".