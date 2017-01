Cifuentes exige que haya primarias para elegir al presidente del PP: "Un militante, un voto"

Para el Partido Popular de Madrid no es suficiente el particular sistema de doble vuelta que el aparato nacional ha diseñado para elegir a los líderes del partido a todos los niveles. El partido regional que ahora dirige Cristina Cifuentes presentará una enmienda a la ponencia de Estatutos que dirige el vicesecretario Fernando Martínez-Maillo para que sean todos los militantes -y no los compromisarios, como quiere la dirección nacional- los que elijan en última instancia con su voto al presidente del partido.

En la propuesta que la dirección nacional presentará en el congreso que el PP celebra en febrero los militantes elegían a sus candidatos en una primera vuelta. Pero, en una segunda vuelta, eran los compromisarios los que finalmente decidían quién sería el presidente. Un sistema que no ha terminado de convencer a la dirección del partido madrileño.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la enmienda que presentará el equipo de Cifuentes en el congreso incluye que los militantes voten el mismo día en dos urnas. En la primera, elegirán al presidente del partido por el sistema "un militante, un voto" entre los precandidatos que hayan presentado al menos 100 avales. En la segunda se elegirán a los compromisarios al Congreso.

Listas abiertas

El aparato regional plantea que los compromisarios se seleccionen mediante listas abiertas y a través del sistema de ‘un militante, un voto’. Además quieren que durante el congreso los compromisarios sean los delegados del resto de afiliados para la presentación de enmiendas a los Estatutos y al resto de Ponencias, así como para la aprobación, en su caso, de las mismas.

El PP de Madrid plantea que los candidatos que pasen a la segunda vuelta defiendan sus programas durante el primer día en el Pleno del congreso. Finalizado el debate, y ya en la segunda jornada, los militantes votarían de manera directa -otra vez mediante el sistema 'un militante, un voto'- a uno de los candidatos finalistas.

Exponer su programa

La enmienda recoge también que el candidato ganador sea aquel que en la segunda y última votación supere al resto en número de votos. Superada esta votación, el congreso nacional proclamaría al candidato vencedor. Antes de ser aclamado por el partido, volvería a exponer su programa y presentaría a su equipo.