Iglesias: "No queremos que Cataluña se vaya de España, pero el 1-O es legítimo"

La postura de Podemos sobre la convocatoria de un referéndum en Cataluña fijado el 1 de octubre parece clara, pero choca con la visión de la rama catalana. El secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha vuelto a insistir en que Podemos no quiere la independencia de Cataluña, pero advierte de la necesidad de un referéndum con garantías. "No compartimos la hoja de ruta de las formaciones independentistas, nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, pero entendemos que el 1-O es legítimo", ha dicho en una entrevista este martes en La Cafetera.

Sobre la cesión de locales para la consulta, Iglesias ha expresado "máximo respeto al Ayuntamiento de Barcelona". "Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y creo que tienen que hacerlo con todas las facilidades". Su apuesta como solución política para Cataluña es "un referéndum pactado con efectos jurídicos, que no es lo que va a ser el 1-O. A partir del día 2 habrá que seguir buscando soluciones".

Según Podemos, lo que ocurra en Cataluña se debe solucionar democráticamente. "Pase lo que pase el 1-O, el día 2 amanecerá y seguirá existiendo un problema político que necesita soluciones y un debate que marca la actualidad del país. Hay un problema territorial y lo más razonable es que los catalanes puedan votar cómo se quieren relacionar con el resto de España".

Así, ha continuado, "para nosotros más importante que la búsqueda de votos es solucionar un conflicto". El principal problema que ve Iglesias es que "el PP y sus aliados es no entienden España y que es plurinacional".

A su juicio, "lo que hay que hacer es abrir un debate, una Comisión en la que esté todo el mundo y todas las posiciones. A nosotros nos parece sensato". Sin embargo, ERC ya ha dicho que no participaría, por lo que Iglesias se pregunta si tendría sentido: "Hay que generar espacios".