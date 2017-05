Casals se jactó de haber hecho a 'Cifu' “la mayor de las putadas que se puede hacer a alguien”

"Es la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien". Así describió el presidente de La Razón y hombre fuerte de Atresmedia, Mauricio Casals, su plan para poner a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el disparadero y provocar una guerra en su propio partido. "Marhuenda al principio estaba ¿que esto no se lo podemos hacer? y digo: cómo que no se lo podemos hacer. Jim, joder. Es la mayor de las que tú le puedes hacer a alguien. Porque coño, en un momento en que no se discute para nada el liderazgo del otro (en referencia a Mariano Rajoy) la metes a ella en el foco para que le den entre todos", explica Casals en una conversación interceptada en la causa.

Tal y como reveló este miércoles este diario, tanto Casals como Francisco Marhuenda, director de La Razón, planearon una estrategia para enfrentar a Cristina Cifuentes con su propio partido. Para ello, publicaron una encuesta en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid aparecía como la mejor valorada para suceder a Mariano Rajoy, por encima de figuras como María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría. Y la colocaron en portada el día que el Partido Popular arrancaba en Madrid su congreso nacional.

En la conversación, el directivo de Atresmedia da explicaciones sobre su estrategia a Edmundo Rodríguez Sobrino, responsable de los negocios del Canal en el extranjero y consejero delegado de la editora de La Razón. De hecho, mientras Rodríguez Sobrino se encuentra desde hace 21 días en prisión preventiva, Casals y Marhuenda fueron imputados por el juez tras intentar presuntamente coaccionar a Cristina Cifuentes. El magistrado Eloy Velasco archivó la causa tras la declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que aseguró que nunca se sintió coaccionada por los responsables del grupo de comunicación.

Casals y Creuheras

Según relató el propio Casals en su conversación con Rodríguez Sobrino, la estrategia surtió efecto sobre Cifuentes, que había trasladado su enfado al presidente del grupo Planeta, José Creuheras. "Estaba Creuheras que, en fin. Porque, el problema es que me conoces". Para los investigadores, que analizaron la conversación en el marco de la operación Lezo, estos fragmentos "ponen paralelamente de manifiestos dos circunstancias, una que Cristina Cifuentes habría recurrido al presidente de Atresmedia para que cesase la presión mediática de La Razón sobre ella, y también que Mauricio Casals habría decidido no atender a las peticiones de José Creuheras sobre este particular y continuar con la misma postura de presión hacia la Presidenta de la Comunidad".

En otra de las conversaciones obrantes en la causa, es el propio Casals quien explica al responsable del Canal la petición textual de Creuheras para que La Razón cesara la presión contra Cifuentes. "Mauricio, corrígeme. Más le va a dar esta hija de puta por miedo que por amor", responde Rodríguez Sobrino. En otra conversación entre ambos, ya publicada por este diario, Casal y Rodríguez Sobrino comentaban que un objetivo para tratar bien a Cifuentes era obtener de la Comunidad la adjudicación de una universidad.

“Exacto, exacto pero éste cree que no. Bueno ahí no sé yo, veremos ahí, veremos. Es que yo de todas formas creo que ésta, no le va a dar nada. Ni miedo, ni amor ni nada, porque es así”, añade Casals. “No, bueno. Si le interesa sí, si no, no”, concluye Rodríguez Sobrino.