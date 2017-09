A Sky le hacen un Netflix: desembarca en España sin sus series propias

Sky ha desembarcado finalmente en España, aunque con una oferta más limitada que la de sus principales competidores. Como ya os habíamos adelantado en EL ESPAÑOL, el operador inglés ofrecerá doce canales de televisión en streaming y 3.600 horas de vídeo bajo demanda, aunque sin las grandes series de éxito del momento.

De hecho, tampoco se estrenarán en España con sus series propias más populares. En su oferta inicial en nuestro país no podremos encontrar taquillazos como The Young Pope o Gomorra, producciones realizadas por Sky, pero cuyos derechos de emisión locales los tienen otras plataformas.

Movistar+ (uno de los competidores de Sky en España) firmó el año pasado un acuerdo en exclusiva con Showtime, lo que bloquea la emisión de otra de las series estrella de Sky Penny Dreadful. Sky ha cerrado acuerdos de producción de contenidos originales con grandes players del sector como HBO o el propio canal Showtime.

Recuperar las series propias

Esta situación es similar a la que vivió Netflix en su desembarco hace dos años, o la propia HBO, que habían vendido sus series más importantes a operadores locales antes de desembarcar en nuestro mercado. Una situación que les ha obligado a ir recuperando paulatinamente sus estrenos en España.

Según ha dicho a EL ESPAÑOL Andrew Griffith, COO del grupo, el objetivo es recuperar sus series y hacer más atractivo el producto, pero que irán quemando etapas de manera gradual. La primera meta es que conozca el producto y que llegue a los más de doce millones de hogares que todavía no tienen televisión de pago.

En sus primeras semanas tendrán disponibles sólo 16 series completas. Falling Skies, The Shield: Al margen de la ley, The Walking Dead, Asesinato en primer grado, Superperdidos, Angie Tribeca, Justified: La ley de Raylan, Eagleheart, Desviados, Los Tudor, Héroes, United States of Tara, Con C mayúscula y Daños y perjuicios.

David Núñez, director de Market Development en España, durante la presentación de Sky.

“Hay algo para todos”

En este sentido las grandes bazas de Sky en su llegada a España no serán sus contenidos, sino que las ventajas de su servicio. Esto significa que su público objetivo tampoco serán los adictos a las series, sin que se enfocarán en los consumidores de contenidos audiovisuales que todavía no acceden a la televisión por pago.

Se centrarán en ofrecer un paquete de canales para todos los públicos en emisión lineal que se completará con contenidos bajo demanda, básicamente provenientes de estas doce señales: Calle13, Comedy Central, Disney Junior, Disney XD, Fox, Fox Life, Historia, National Geographic, Nickelodeon, Scyfy, TCM y TNT.

“Hay algo para todos”, dijo David Núñez, director de Market Development en España, durante la presentación, a la vez que recordó que el Sky es una televisión que se puede ver online, pero en la que no hay contrato y que por tanto, puede adaptarse a cualquier tipo de consumo. El premio mensual es de 10 euros lo que permitirá el acceso a tres usuarios diferentes.

¿Acuerdo con MasMovil?

En cuanto a su comercialización, Sky de momento solo tendrá dos canales de distribución: online con aplicaciones para todos los dispositivos móviles y una Sky box para televisores, elaborada por Roku. Esto significa que, de momento, no habrá Apple TV ni Google Chrome.

No obstante, no se cierra la puerta a futuros acuerdos. MásMóvil piensa sacar al mercado una caja para incorporar contenidos de plataformas por internet, con lo que complementaría su servicio de bajo coste. Respecto de la posibilidad de que Sky se sume, en la operadora inglesa han indicado a EL ESPAÑOL que están trabajando en todas las opciones, pero que, por el momento, navegarán en solitario.