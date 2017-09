Google enriquece su búsqueda de noticias en España con Google News global

Desde hace unos días el popular buscador permite acceder de manera directa a su sitio de Google News internacional para complementar las búsquedas de noticias en España. Este cambio, que en Google atribuyen a un enriquecimiento de su sección de noticias, también permite ahora acceder a muchas más páginas y contenidos de noticias de medios españoles.

Esta es la primera gran actualización desde que el buscador decidiera salir del mercado español con su producto Google News en diciembre de 2014 como medida de protesta por la Ley de Propiedad Intelectual que exigía a buscadores y agregadores el pago de un canon por utilizar noticias de diarios españoles.

Tres años después sigue sin desarrollarse esta ley y de momento no hay ningún gran agregador que esté pagando esta tasa. Lo último que supimos de ella es que Cedro, la entidad encargada de cobrarlo, había iniciado una nueva ronda de negociaciones con agregadores en febrero, pero que no habían llegado a ningún acuerdo.

Google News cerró en España en 2014

La Tasa Google o Canon AEDE -denominada de esta manera porque fue impulsada por los editores de diarios españoles agrupados en esta patronal- en la práctica no solo generó que Google News se fuera de España sino que además bloqueó la búsqueda de noticias enriquecida en España.

Desde diciembre de 2014 cualquier búsqueda en profundidad de un tema (pinchando el vínculo de “ver todos”, bajo el grupo de noticias relacionadas) nos llevaba a una pantalla (con la url news.google.es) en la que Google explicaba porqué Google News se había marchado de España.

“Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual hemos tenido que cerrar el servicio de Google Noticias en España. Esta nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar, quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar el más mínimo fragmento de sus publicaciones. Dado que Google Noticias es un servicio que no genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible”, indicaba el buscador, tras lo que invitaba a visitar el servicio de Google News en otros idiomas y países.

Mayor cantidad de páginas con noticias

Desde hace unas semanas al pinchar en este mismo vínculo (“ver todos”) el servicio de noticias de Google ya no redirige a la página inactiva de News España sino que lleva a una búsqueda complementaria y más personalizable, bajo el dominio de Google News global (news.google.com). En esta búsqueda además se incluyen tags relacionados.

Esta búsqueda privilegia medios internacionales incluso en temas referidos a España y, aunque es posible ver medios españoles, éstos no se encuentran en los primeros resultados de búsqueda. En el caso de dispositivos móviles, al buscar más noticias sobre un tema ya no se redirige a la página donde se explica el fin de Google News España, sino a una búsqueda casi ilimitada de temas relacionados.

Lo mismo pasa en búsquedas de ordenadores donde las páginas desplegadas de noticias también se han aumentado de manera considerable con 118.000 resultados para, por ejemplo, noticias relacionadas con Inés Arrimadas, uno de los temas que ha generado más informaciones en las últimas 24 horas en España.

"No es la vuelta de Google News"

En Google han explicado a EL ESPAÑOL que esto en ningún caso significa la vuelta de Google News a España y atribuyen el cambio a actualizaciones en el servicio de noticias que el buscador anunció hace siete meses y que ahora han comenzado a activarse paulatina y gradualmente en todos los países.

Fuentes de la compañía han explicado a este periódico que no es lo mismo la búsqueda de noticias bajo la pestaña correspondiente, que Google News. No es lo mismo indexar noticias respondiendo a búsquedas sobre temas concretos que tener un portal con contenidos 'curados' en función de los temas más importantes de la jornada. Google explica que lo que se ha enriquecido es el primer servicio, pero que el segundo sigue inactivo y lo seguirá estando en España.

La gran crítica de los diarios españoles a Google News era el fortalecimiento de este meta-medio que, según indicaron, se lucraba de contenidos ajenos. Los diarios agrupados en AEDE, hoy AMI, temían que los usuarios se fuesen a Google y dejasen de visitar sus portales, con caída de visitantes y de anunciantes.

Cambio de diseño de Google News global

“Los editores pueden elegir si quieren que sus artículos aparezcan en Google Noticias o no y, por razones de peso, la inmensa mayoría opta por su inclusión. Google Noticias crea un verdadero valor para estas publicaciones al dirigir tráfico de usuarios a sus sitios web, lo que a su vez les ayuda a generar ingresos publicitarios”, respondía Google a estas críticas.

Este cambio en la búsqueda de noticias de Google en España coincide con la modificación del diseño de la página de Google News global. El servicio cambiaba antes del verano su distribución gráfica con un estilo más diáfano y con una agrupación mucho más esquemática de sus funcionalidades. El objetivo de Google con este era centrarse más en la verificación de hechos y ayudar a los lectores a personalizar sus contenidos.

Nuevas actualizaciones del feed de Google

En esta misma línea, Google también ha anunciado cambios en su feed de noticias de su aplicación para móviles. Ahora se podrán ver tarjetas con temas como lo más destacado en deportes, las noticias más importantes, vídeos que son tendencia, música nueva, historias para leer, etc.

Esta manera de personalizar mejor los intereses de los usuarios permite seguir los temas directamente desde los resultados de Search. También ofrecen la posibilidad de conocer historias desde múltiples perspectivas proporcionadas por diferentes fuentes, además de otras informaciones y artículos relacionados. Además, cuando se encuentre disponible, se podrá verificar la información (fact check) y ver otros datos relevantes para ayudar a obtener un conocimiento más completo de los temas del feed personalizado.