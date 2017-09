Indignación en Ciudadanos y Podemos por el pacto PP-PSOE para controlar RTVE

Los dos principales partidos políticos han presentado un paquete de enmiendas en el Senado para asegurarse el control de RTVE, al margen del resto de fuerzas y desestimando el pacto alcanzado hace tres meses en el Congreso que aseguraba un nuevo sistema de elección del consejo de administración y del futuro presidente de la corporación de televisión pública.

La información revelada por EL ESPAÑOL en la víspera de la presentación de estas modificaciones se ha confirmado esta mañana al hacerse públicas las enmiendas presentadas en el Senado. En ellas podemos comprobar, tal como adelantábamos, que PP y PSOE han presentado la misma enmienda que limita a diez los consejeros de la corporación, dos menos que los propuestos inicialmente. Con ello, se excluye la posibilidad de incorporar representantes de los sindicatos en este órgano.

No obstante, la gran modificación ha sido la enmienda del PP que ha incluido la posibilidad de elegir por tres quintos al consejo y al presidente de RTVE en segunda votación. El acuerdo del Congreso ratificado hace tres meses indicaba que la segunda votación se realizaría por una mayoría absoluta siempre, lo que obligaba a los cuatro partidos a entenderse en estos nombramientos.

Ciudadanos: “No han entendido nada”

Por el contrario, si el PSOE aprueba la nueva propuesta del PP, juntos sumarían los 210 votos necesarios para controlar RTVE. Un pacto que ha generado indignación en Ciudadanos y Podemos, según han manifestado a los periodistas esta mañana en el Congreso.

Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, ha denunciado el “cambalache que se está organizando en el Senado por el viejo bipartidismo con las enmiendas de la nueva ley de RTVE”. Ha indicado que el PP y el PSOE vuelven a pactar una mayoría de bloqueo “que les permite nombrar a los consejeros como hasta la fecha venían realizando”.

“No han entendido nada” ha agregado, “lo que quieren los ciudadanos es que los partidos saquen sus garras de los organismos para que no estén regidos por políticos. El viejo bipartidismo se resiste a entender los nuevos tiempos y la sociedad debería tomar nota de lo que esto significa”, ha indicado.

Podemos: "los trabajadores seguirán sin representación"

Por su parte, Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, manifestó su estupefacción por lo ocurrido, “justo en la semana en la que conocemos que ha sido cesado de forma fulminante el único editor de informativos que no había sido denunciado por manipulación informativa, justo en la semana que conocemos que TVE ha emitido como propio un argumentario del PP, justo en la semana que tenemos que avergonzarnos que el PP convierta la televisión pública de nuestro país en una herramienta a favor de sus propios intereses”.

Ha agregado que el PSOE ha decidido pactar con el PP unas propuestas de modificación “en contra de lo ya pactado con el resto de grupos parlamentarios, modificaciones que casualmente permiten que PP y PSOE puedan seguir eligiendo ellos solos al presidente de RTVE y que además permitan que los trabajadores sigan sin estar en el consejo de la radio televisión pública”.

PSOE: "aún queda mucho trámite"

Respecto de estas acusaciones el PSOE se ha defendido indicando que aún queda mucho trámite parlamentario. Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso ha dicho que “no estamos acordando nada, seguimos la tramitación parlamentaria adecuada”. Ha agregado que hubo un problema en el Congreso y por errores en la votación hay contradicciones evidentes en algunos artículos de la ley de RTVE”.

Ha intentado aclarar que, en el Senado, el PP ha presentado enmiendas y que el PSOE presentará las suyas (ya las ha presentado calcando tres enmiendas a las del PP). “Si hay algún partido que está apostando por la transparencia y la regeneración en TVE es el PSOE. El PSOE va a hacer todo lo que está en su mano para que la regeneración y la transparencia lleguen a TVE. El PSOE quiere una televisión pública plural transparente y al margen de los partidos”.

Sobre los tres quintos propuestos por el PP para elegir en segunda votación al presidente de RTVE, ha dicho que esto no está todavía cerrado. “No adelantemos acontecimientos todavía. No ha habido debate todavía. No se debería utilizar algo tan importante como finalidad claramente partidista como pueden estar haciendo algunos", ha dicho en relación a Ciudadanos. El PP No ha hecho declaraciones sobre este tema.